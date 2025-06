Portugal uma vitória e o futuro de Martínez

A “final four" da Liga das Nações, mesmo não tendo um peso tão grande como uma fase final de uma grande competição, passou a ter maior importância agora na sua quarta edição, neste caso como um teste a Martínez, mas também aos germânicos, a um ano do Mundial2026, que vai decorrer nos Estados Unidos, Canada e México.



Na “Mannschaft”, o treinador Julian Nagelsmann está a tentar recuperar o espaço perdido pelos alemães nos últimos anos, enquanto do lado português o futuro de Martínez pode estar em jogo.



Com a mudança de liderança na Federação Portuguesa de Futebol (Martínez foi o escolhido da antiga direção), a manutenção do técnico espanhol no cargo poderá estar dependente da campanha em Munique, depois de uma eliminatória dos quartos-de-final com a Dinamarca que foi mais difícil do que esperado.



Antes disso, a campanha de Portugal no Euro2024 com Martinez acabou por desiludir, sobretudo a nível exibicional, mas também com uma derrota completamente inesperada com a Geórgia e com uma eliminatória com a Eslovénia em que foram precisas as grandes penalidades para seguir em frente.



Nomes para o futuro



Com a entrada de Pedro Proença na Federação Portuguesa de Futebol, e a um ano do Mundial2026, a imprensa desportiva tem avançado que o lugar do técnico espanhol, que já teve uma experiência anterior na Bélgica em que falhou os objetivos, está em risco, com José Mourinho a aparecer como possível sucessor.



Mourinho ainda está ligado contratualmente ao Fenerbahçe, da Turquia, mas nomes como Jorge Jesus e Sérgio Conceição estão livres no mercado.



A um ano do próximo Campeonato do Mundo, o Brasil, por exemplo, foi resgatar o italiano Carlo Ancelotti ao Real Madrid, situação que pode “inspirar” o novo presidente da federação.



Por isso mesmo, uma vitória, que seria apenas a segunda de Portugal em solo alemão, e uma boa exibição podem lançar o mandato de Martínez até ao próximo Campeonato do Mundo, embora com algumas restrições esperadas.



Estado de forma dos jogadores



Elementos como Nuno Mendes, Vitinha e João Neves, que no sábado disputaram e venceram a Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain não deverão estar a 100%, mas não serão os únicos.



O capitão Cristiano Ronaldo e também Rafael Leão, no Al Nassr e no AC Milan, respetivamente, acabaram a temporada longe da melhor forma, acontecendo o mesmo com Bernardo Silva e Bruno Fernandes, todos parte crucial nos planos de Martínez.



Já a Alemanha teve de deixar de fora jogadores como António Rüdiger e Musiala.



O Alemanha-Portugal está agendado para as 20h00 de Lisboa, na Allianz Arena, em Munique.