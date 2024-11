Portugal vence a Bósnia por 4-2 em Sub-17

Portugal, que entrava na última jornada da primeira ronda já apurado, esteve em desvantagem diante dos bósnios, com 2-1 ao intervalo, mas com uma excelente segunda parte deu a volta ao marcador, garantindo o pleno de vitórias e a liderança do grupo.



Em jogo disputado no Estádio Nacional, a equipa das quinas, comandada por Bino Maçães, inaugurou o marcador por Anísio Cabral, aos 11 minutos, mas a Bósnia saiu para o intervalo a vencer, com golos de Din Ramic, aos 17, e Vrban, aos 33.



Na segunda parte, Portugal operou a reviravolta, com um tento de Stevan Manuel, aos 70, o "bis" de Anísio Cabral, aos 74, e golo de Yoan Pereira, aos 77.



Portugal chegou aos nove pontos nesta fase de qualificação e tem garantida a participação na segunda ronda - a partir desta época denominada Liga A ao invés da até agora Ronda de Elite -, fase decisiva nas contas do apuramento para o Europeu sub-17, que será disputada por sete grupos de quatro equipas.



O vencedor de cada um desses grupos apura-se para o Campeonato da Europa de 2025, juntando-se à anfitriã Albânia, em competição a decorrer entre 19 de maio e 1 e junho.