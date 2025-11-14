Mundial sub-17. Portugal vence Bélgica e apura-se para os oitavos de final

O resultado do encontro foi definido ainda na primeira parte, quando o avançado Anísio Cabral colocou Portugal a vencer por duas bolas de diferença, ao marcar aos 38 e 45+1 minutos, enquanto Noah Fernandez ainda reduziu para os belgas antes do intervalo, aos 45+5.

Nos oitavos de final, a seleção nacional, campeã europeia em título, defronta, na terça-feira, dia 18 de novembro, o vencedor do encontro de hoje entre a Argentina e o México.

(Foto: Noushad Thekkayil - AFP)