Portugal vence checas e fica perto das `meias` da Superliga de futebol de praia

Em Alghero, em Itália, a ‘equipa das quinas’ apenas conseguiu assegurar o triunfo dentro dos dois minutos finais do encontro, sendo obrigada a nova reviravolta, como já tinha acontecido na estreia, frente à Ucrânia (4-3).



Depois de um nulo no final do primeiro período, Beatriz Tristão (19 minutos) colocou Portugal em vantagem, mas Jana Duchatshova (23) empatou, com as decisões a ficarem para o derradeiro parcial, no qual Cristiana Costa (30) recolocou Portugal em vantagem, antes de Veronyka Pychova (30) e Teresa Kozarova (31) porem as checas em vantagem.



Marta Simões (32) empatou e, já nos dois minutos finais, Inês Cruz (35) e Carolina Ferreira (36) deram o segundo triunfo a Portugal.



Com este resultado, Portugal passa a somar seis pontos, mais três do que a Itália, enquanto República Checa e Ucrânia ainda não pontuaram, podendo garantir já hoje o apuramento para as meias-finais, caso as transalpinas pontuem frente às ucranianas.