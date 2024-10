Portugal vence País de Gales com reviravolta rumo ao Europeu sub-17 feminino

Em disputado jogo na Cidade do Futebol, em Oeiras, e com o rótulo de favorita, a equipa portuguesa entrou em campo algo desconcentrada e cedo a equipa do País de Gales aproveitou esse desnorte português.



Numa saída falhada para o ataque, a defesa portuguesa entregou a bola em zona central e Nia Lewis viu Leonor Serralheiro adiantada e atirou para o primeiro das britânicas.



O golo abalou a equipa lusa e o País de Gales, com alguma surpresa, tomou conta do jogo, fazendo o 2-0 à passagem da meia hora em mais uma falha da defesa portuguesa. Gales cobrou um livre no flanco direito e Inês Serralheiro abordou muito mal o lance e deixou a bola à mercê de Layla Drury, que não teve dificuldade em encostar para o 2-0.



Depois da primeira parte apática, a equipa de Portugal que entrou em campo para a segunda parte foi outra. Completamente transfigurada, a equipa orientada por Carlos Sacadura teve 15 minutos de grande qualidade e fez a reviravolta no jogo e no resultado.



Aos 52, Carolina Tristão fez o 2-1, e no minuto seguinte Eva Carreira empatou a partida em mais uma grande jogada coletiva selada com um remate cruzado de pé esquerdo.



Feito o mais difícil, Portugal não baixou a intensidade e, aos 61 minutos, consumou a reviravolta, numa grande penalidade convertida pela capitã Carolina Simões.



O 4-2 chegou também pelo pé direito da capitã Carolina Simões, novamente na cobrança de uma grande penalidade ganha por Eva Carreira, que fechou a contagem e fez o 5-2 já em tempo de compensação na recarga a uma bola perdida na área galesa após um pontapé de canto.



Com este triunfo, Portugal partilha a liderança do grupo A1 com a Suíça, ambas com seis pontos, mas garantiu desde já a presença na próxima fase e a manutenção na Liga A.



Portugal, que procura estar pela quarta vez na fase final do Europeu sub-17 feminino, que se disputará nas Ilhas Faroé, em 2025, vai jogar na próxima terça-feira com a Suíça para discutir o primeiro lugar neste Grupo A1, bastando-lhe o empate para o conseguir em virtude da maior diferença de golos face às helvéticas.











Jogo no campo n.º 1 da Cidade do Futebol, em Oeiras.



Portugal - País de Gales, 5-2.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadores:



0-1, Nia Lewis, 07 minutos.



0-2, Laila Drury, 31.



1-2, Eva Carreira, 52.



2-2, Carolina Tristão, 53.



3-2, Carolina Simões, 61 (grande penalidade).



4-2, Carolina Simões, 83 (grande penalidade).



5-2, Eva Carreira, 90+5.



Equipas:



- Portugal: Leonor Serralheiro, Íris Fernandes, Matilde Santos (Luana Bessa, 46), Carolina Tristão (Matilde Ribeiro, 88), Francisca Castro, Constança Maia, Carolina Simões (Ana Laura, 88), Matilda Wadewitz (Eva Carreira, 46), Matilde Matos (Laura Silva, 88), Madalena Loução e Maria Leitão.



(Suplentes: Beatriz Carvalho, Ana Laura, Ana Barbosa, Laura Silva, Carvalho, Luana Bessa, Matilde Ribeiro, Cristina Fernandes e Eva Carreira).



Selecionador: Carlos Sacadura.



- País de Gales: Howard, Davies (Ingram, 90+2), Knill, Thomas (Wilson, 72), Guest, Hair, Lewis, Drury (Cartmell, 71), Davies (Marsh, 46), Griffiths (Holt, 74) e Grunewald.



(Suplentes: Baker, Holt, Marsh, Cartmell, Wilkinson, Wilson, Ingram, Nicholls, Howson).



Selecionador: Peter Wilson.



Árbitro: Olivia Tschon (Áustria).



Ação disciplinar: Íris Fernandes (30) e Knill (34).



Assistência: Cerca de 200 espetadores.