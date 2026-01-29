Portugal vence Polónia e faz pleno de triunfos no grupo

Em Liubliana, a seleção lusa, que já tinha vencido Itália (6-2) e Hungria (5-1) e entrou na quadra com o apuramento e primeiro lugar da `poule` já assegurados, fechou a primeira fase com mais um triunfo, com golos de Tomás Paçó (seis minutos), André Coelho (15) e Rúben Góis (37), enquanto os tentos dos polacos foram anotados por Leszczak (14), Zastawnik (18).

Portugal, bicampeão europeu, terminou na frente do grupo com um pleno de nove pontos, seguindo-se a Itália, com seis, que também se apurou, a Hungria, com três, e a Polónia, com zero, ambas eliminadas.

Nos quartos de final, a formação das `quinas` vai defrontar a Bélgica, que terminou o Grupo C no segundo lugar, atrás da Espanha, que enfrenta a Itália na fase seguinte da prova.