Potes e restrições do sorteio para o Mundial2026

O Mundial de 2026 tem um formato inédito e conta, pela primeira vez, com 48 seleções em competição. Antes da bola rolar, as mudanças na prova começam já com sorteio, que traz novas condicionantes no caminho até à final.



Distribuídas por doze grupos de quatro equipas, as seleções conhecem esta sexta-feira os duelos da fase de grupos da próxima edição do Campeonato do Mundo. Quem terá um sorteio condicionado serão as quatro primeiras classificadas do ranking da FIFA: 1ºEspanha, 2º Argentina, 3ºFrança e 4ºInglaterra.



Tal como França e Inglaterra, as primeiras colocadas Espanha e Argentina vão ser emparelhadas e sorteadas em metades opostas do quadro para as eliminatórias, caso vençam os respetivos grupos.



A medida chega para “garantir o equilíbrio” e preservar os melhores duelos para o fim, garantindo que as seleções não se encontram até às meias-finais da competição.



Este já é um sistema conhecido e aplicado no ténis e no novo formato da Liga dos Campeões. Portugal, que é 6º classificado no ranking do organismo que rege o futebol mundial, não sofre qualquer restrição na distribuição dos grupos.



A realizar-se entre os dias 11 de junho e 19 de julho, o Mundial 2026 joga-se nos Estados Unidos, Canadá e México. No sorteio, os três países anfitriões já começam cada um na respetiva posição.



A distribuição foi estabelecida previamente e definiu que o México estará na primeira posição do grupo A, Canadá no grupo B e os Estados Unidos ocupam o mesmo lugar, mas no grupo D.



As seleções do pote 1 ocupam, em todos os grupos, a primeira posição. Nos restantes potes, as equipas vão ser distribuídas consoante um padrão definido antes do sorteio.



A FIFA anunciou ainda que nenhum grupo pode ter duas equipas da mesma confederação. A exceção surge apenas com as 16 seleções europeias, que poderão encontrar-se nessa fase da competição.

Portugal fica a conhecer o início do percurso no próximo mundial através do sorteio que se realiza esta esta sexta-feira, dia 5 de dezembro, em Washington D.C., às 17h (hora de Lisboa). No dia seguinte, a FIFA oficializa a tabela completa de estádios onde serão disputadas as partidas e os horários de todos os jogos.