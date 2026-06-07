Rafael Leão diz que apenas tentou "proteger" colega no lance da expulsão

"Relativamente à minha expulsão, simplesmente quis proteger o meu colega, nunca com a intenção de magoar o adversário", lê-se na página oficial do jogador do AC Milan no Instagram.

Titular no Estádio Nacional, em Oeiras, Leão viu o cartão vermelho direto ao 45+2 minutos, após `pegar-se` com um jogador do Chile e vai estar ausente do particular de quarta-feira com a Nigéria, em Leiria, ficando igualmente em risco de falhar a estreia de Portugal no Mundial2026 com a Republica Democrática do Congo, em 17 de junho, em Houston, nos Estados Unidos.

Depois da República Democrática do Congo segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston, ficando o Grupo K fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia, em Miami.

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.