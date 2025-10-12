Rafael Leão falha duelo de terça-feira com a Hungria

O organismo, numa nota publicada no seu site oficial, explicou que a decisão foi tomada pelo próprio selecionador Roberto Martínez, “após ponderação da condição física” do avançado do AC Milan.



No sábado, em Alvalade, Leão foi lançado durante a segunda parte no triunfo por 1-0 sobre a Irlanda, em encontro da terceira jornada do Grupo F de apuramento para o próximo Campeonato do Mundo.



O jogador de 26 anos já tinha falhado as duas primeiras rondas, em setembro, na Arménia (5-0) e Hungria (3-2), devido a lesão, e é agora baixa certa perante os húngaros, numa partida que pode garantir a qualificação lusa para o Mundial2026.



Já sem Leão, na segunda-feira, a seleção portuguesa faz o último treino antes da receção à Hungria, com uma sessão agendada para as 17:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, e, como habitualmente, os primeiros 15 minutos são abertos à comunicação social.



Antes do treino, às 16:00, o selecionador Roberto Martínez e um jogador ainda a designar irão falar aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do duelo com os húngaros.



No sábado, a equipa das ‘quinas’ bateu a Irlanda com um golo de Rúben Neves já nos descontos, aos 90+1 minutos, o primeiro de sempre do médio pela seleção nacional, no dia em que completou 60 internacionalizações.



O Portugal-Hungria está agendado para as 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic.



A seleção lusa lidera o Grupo F com nove pontos, mais cinco do que a Hungria, agora segunda classificada, seguido da Arménia, com três, e da Irlanda, que tem apenas um.



Um triunfo sobre a Hungria e um empate ou derrota da Arménia na Irlanda garante a Portugal a nona presença na fase final de um Campeonato do Mundo, sétima seguida.



O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs de apuramento.

