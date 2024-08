Râguebi. Europeu qualifica quatro seleções para o Mundial

Em comunicado, a World Rugby desvendou o processo de qualificação para a prova que vai contar, pela primeira vez, com 24 seleções e que termina, mais uma vez, com um torneio final de qualificação onde terá acesso, também, o quinto classificado do Europeu.



No entanto, para evitar a repescagem, "basta" à seleção portuguesa terminar num dos dois primeiros lugares da fase de grupos, que asseguram a presença nas meias-finais do REC25.



Portugal, vice-campeão das últimas duas edições do Europeu, disputa o Grupo B contra Bélgica (casa), Alemanha (casa) e Roménia (fora), anunciou, entretanto, a Rugby Europe.



Os três jogos da fase de grupos serão disputados nos primeiros três fins de semana de fevereiro de 2025. Assim, Portugal, 15.º classificado do ranking mundial, recebe a Bélgica (30.º) em 1 ou 2 de fevereiro, a Alemanha (31.º) em 8 ou 9 e visita a Roménia (20.º) em 15 ou 16 desse mês.



As meias-finais do REC25 decorrem em 1 ou 2 de março de 2025 e a final está prevista para dia 16 do mesmo mês.



Desta forma, se Portugal terminar num dos dois primeiros lugares do Grupo B, assegura desde logo a sua terceira participação num Mundial, após as presenças em 2007 e 2023.



Para o Mundial da Austrália2027 estão já apuradas as 12 seleções que terminaram nos três primeiros lugares a fase de grupos do França2023, nomeadamente França, Nova Zelândia, Itália, Irlanda, África do Sul, Escócia, País de Gales, Fiji, Austrália, Inglaterra, Argentina e Japão.



O Campeonato do Mundo Austrália2027 disputa-se entre 01 de outubro e 13 de novembro de 2027.