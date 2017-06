Renato Sanches escolhe número da camisola com que já foi campeão europeu

Lusa 09 Jun, 2017, 15:53 | Seleção Nacional

A lista da numeração que os jogadores portugueses escolheram para esta competição, que decorre na Polónia, a partir de 17 junho, foi hoje dada a conhecer, destacando-se, além do '16 talismã' para Renato, o também o mítico número 7 da seleção nacional, que será ostentado pelo sportinguista Daniel Podence.



Ainda no que diz respeito aos números mais populares, merece referência o 9, que estará estampado na camisola da Gonçalo Paciência, e o 10, que será pertença do capitão Bruno Fernandes.



A camisola com o número 1 foi escolhida pelo guarda-redes do Vitória de Setúbal Bruno Varela, enquanto o último número da lista, o 23, será de João Carvalho, médio do Benfica, que alinhou por empréstimo do Vitória de Setúbal.



Destaque ainda para Rúben Neves, que escolheu o 6 com que alinha no FC Porto, e de Bruma, que vai jogar com o número 20 nas costas.



A seleção portuguesa sub-21 está já na Polónia a preparar sua prestação no Campeonato Europeu da categoria, onde integra o grupo B, juntamente com Sérvia, Espanha e Macedónia.



O primeiro jogo da formação orientada por Rui Jorge será contra a Sérvia, em Bydgoszcz, a 17 de junho.







Lista da numeração:



1 - Bruno Varela



2 - João Cancelo



3 - Edgar Ié



4 - Tobias Figueiredo



5 - Rúben Semedo



6 - Rúben Neves



7 - Daniel Podence



8 - Francisco Geraldes



9 - Gonçalo Paciência



10 - Bruno Fernandes



11 - Iuri Medeiros



12 - Miguel Silva



13 - Kévin Rodrigues



14 - Pedro Rebocho



15 - Fernando Fonseca



16 - Renato Sanches



17 - Francisco Ramos



18 - Gonçalo Guedes



19 - Diogo Jota



20 - Bruma



21 - Ricardo Horta



22 - Joel Pereira



23 - João Carvalho