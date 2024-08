Roberto Martínez agradece a Pepe e felicita carreira "cheia de sucessos"

"Hoje é um dia muito especial para ti e para a tua família, mas também para o futebol português", começou por dizer o selecionador, numa mensagem divulgada pela Federação Portuguesa de Futebol.

O internacional português Pepe anunciou hoje, aos 41 anos de idade, o fim da carreira de futebolista, depois de mais de duas décadas ao mais alto nível, num vídeo publicado nas redes sociais.

Pepe, nascido no Brasil, mas internacional português, pendura as `chuteiras` com mais de 30 títulos conquistados em toda a carreira, incluindo um Campeonato da Europa com a seleção nacional, em 2016, e três Liga dos Campeões, todas com o Real Madrid.

Roberto Martínez começou por felicitar o antigo central, que esteve no Euro2024, pelo seu percurso de carreira, sem esquecer os desempenhos ao serviço da seleção portuguesa.

"Em primeiro lugar, parabéns. Parabéns pela tua carreira, uma carreira cheia de sucessos, cheia de bons momentos e boas memórias que ficarão para o resto da tua vida. Em segundo lugar, obrigado. Obrigado pelo que fizeste pela seleção, pelo que fizeste durante o teu quinto Europeu, que é sem dúvida um exemplo. Deixaste um legado para as futuras gerações de Portugal", frisou.

O selecionador finaliza a mensagem com o desejo que a nova etapa na vida de Pepe seja "cheia de felicidade".

O último jogo da carreira de Pepe foi em 05 de julho, em Hamburgo, na Alemanha, na derrota de Portugal com a França (0-0 no final do prolongamento, 5-3 no desempate por grandes penalidades), nos quartos de final do Euro2024.

O defesa despede-se da seleção portuguesa com 141 jogos e oito golos e como o terceiro jogador mais internacional de sempre pela equipas das `quinas`, apenas atrás de Cristiano Ronaldo (212) e João Moutinho (146).