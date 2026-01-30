Roberto Martínez anuncia `quartel-general` de Portugal em Miami

"Não posso confirmar, porque a FIFA vai apenas confirmar dentro de duas semanas, mas posso dizer que a nossa ideia é ficar na Florida, em Miami. Temos dois jogos em Houston, mas num estádio fechado. Então, a ideia é treinar em Houston, nas condições do terceiro jogo, que é contra a Colômbia, em Miami", explicou o treinador espanhol, à margem do primeiro Congresso do Futebol Português.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, Martínez, depois de ter protagonizado um dos painéis em debate, sobre "o futuro do futebol português", juntamente com os antigos futebolistas Costinha, Tarantini e Matilde Fidalgo, revelou, na zona mista, os planos da equipa das `quinas` no Mundial2026, recusando hipervalorizar o último jogo, com a Colômbia, em Houston.

"Não, não, eu acho que não há equipas que chegam aos torneios prontas. As equipas crescem e os três jogos são essenciais para nós, para tentar ganhar, para crescer e preparar a equipa e atingir a próxima fase. Temos de nos focar no adversário e no período que temos. Desde o dia 12 [de junho], que é o dia em que nós viajamos, até ao dia 17, quando é o primeiro jogo, é um período muito, muito importante para chegar ao máximo nível", vincou Martínez.

A 23.ª edição do Mundial realiza-se de 11 de junho a 19 de julho e contará pela primeira vez com 48 seleções, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá.

Portugal integra o Grupo K, juntamente com Uzbequistão, Colômbia e o vencedor do Caminho 1 do play-off intercontinental (com Jamaica, Nova Caledónia e RD Congo).

Martínez voltou a exaltar a importância do último estágio antes da convocatória final, que vai servir para "abrir a possibilidade a todos os jogadores para entrar na convocatória".

"Acho que a posição da equipa técnica e do selecionador, agora, nas próximas seis, sete semanas, é a posição mais cruel e difícil", reconheceu o técnico, que levou a equipa das `quinas` ao triunfo na Liga das Nações de 2025.

Recordando ter utilizado mais de 30 jogadores e que a convocatória para o Mundial2026 apenas terá 26, o espanhol deu conta da necessidade de "reduzir a lista".

"Posso dizer que há mais 10 jogadores que estão num bom momento de forma, que ainda não entraram nas convocatórias e vamos tentar, em março, utilizar todos os jogadores que temos na pré-convocatória", admitiu.

Martínez anunciou a chamada de 27 jogadores -- "26 mais um" -, sem que seja "necessariamente a lista do Mundial", tendo em vista "aumentar a competitividade e tentar preparar opções, a polivalência", prometendo "abrir a porta a jogadores em bom momento que podem trazer qualquer coisa que ajude".

Os dois últimos encontros da equipa das `quinas` antes da convocatória para o Mundial2026 vão ser disputados frente a dois dos anfitriões da 23.ª edição do Campeonato do Mundo, que conta ainda com o coorganizador Canadá.

Portugal defronta o México no dia 28 de março, um sábado, na capital do país da América do Norte, a partir das 19:00 locais (01:00 de 29 de março em Lisboa), num encontro que marca a reabertura do Estádio Azteca, remodelado para o Mundial2026, com capacidade para mais de 87 mil espetadores, depois de já ter acolhido as finais de 1970 e 1986.

Depois do encontro na Cidade do México, Portugal joga no dia 31 de março, em Atlanta, nos Estados Unidos, frente à seleção norte-americana, a partir das 19:07 locais (00:07 de 01 de abril em Lisboa).

Este recinto, no Estádio da Geórgia, que também vai ser um dos palcos do Mundial2026, conta com uma capacidade para 71 mil pessoas.