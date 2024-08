Roberto Martínez revela convocatória com novidades

As escolhas do técnico espanhol, as primeiras após a participação no Euro2024, em que a seleção portuguesa ficou pelos quartos de final, foram anunciadas pelo próprio em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.Mesmo com 39 anos, e depois de um Europeu em que ficou em "branco", o capitão Cristiano Ronaldo vai manter-se nas opções de Roberto Martínez, algo que ambos confirmaram publicamente recentemente, e estará presente nos duelos com Croácia e Escócia.Contudo,





Eis a lista dos 25 futebolistas convocados:





Guarda-redes - Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers FC) e Rui Silva (Real Betis);



Defesas - Rúben Dias (Manchester City), António Silva (SL Benfica), Renato Veiga (Chelsea FC), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Tiago Santos (Lille OSC), Diogo Dalot ( Manchester United), Nuno Mendes (PSG), Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers);



Médios - João Palhinha (Bayern Munique), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Rúben Neves (Al-Hilal), João Félix (Chelsea FC), Francisco Trincão (Sporting CP), Pedro Gonçalves (Sporting CP);



Avançados - Rafael Leão (Milan AC), Geovany Quenda (Sporting CP), Pedro Neto (Chelsea FC), Cristiano Ronaldo (Al Nassr) e Diogo Jota (Liverpool FC).



No arranque da quarta edição da Liga das Nações, a seleção lusa recebe a Croácia, em 5 de setembro, no Estádio da Luz, em Lisboa, e, três dias depois, defronta a Escócia, no mesmo recinto, com ambos os jogos a terem início às 19h45.



Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a "final four" em 2020/21 e 2022/23.