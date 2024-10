O guarda-redes Ricardo Velho e o médio Samuel Costa são as novidades na seleção portuguesa de futebol para os encontros na Polónia e da Escócia, do Grupo A1 da quarta edição da Liga das Nações em futebol.

Nos 26 eleitos do treinador espanhol Roberto Martínez, o titular da baliza do Farense, de 25 anos, e o médio dos espanhóis do Maiorca, de 23, são estreias absolutas.