Roberto Martínez. "Vamos dar tudo para tentar ganhar o Mundial"

O técnico espanhol da seleção das quinas começou por fazer uma análise à partida e goleada frente à Arménia que resultou na qualificação de Portugal para o Campeonato do Mundo de 2026, referindo-se também ao jogo contra a Hungria, em Lisboa.





"Acho que a atitude, o foco, o esforço dos jogadores é total. Nós durante o intervalo contra a Hungria estávamos apurados para o Mundial durante 45 minutos e acho que foi muito difícil e gerir o aspecto psicológico da equipa", disse Martínez, acrescentando que contra a Irlanda instalou-se na seleção "alguma dúvida".





"Hoje, a resposta foi de focar e ser melhores do que a Arménia e ganhar o jogo", referiu o selecionador, recordando que Portugal ganhou 10 jogos consecutivos no apuramento para o Europeu.





De acordo com Roberto Martínez, "a reação, o que nós sentimos, o trabalho feito depois da derrota da Irlanda acrescentou muito àquilo que este balneário pode fazer. Não há um problema de falta de fome, não há um problema de falta de golos, há um problema de poder gerir os aspecto psicológico.









(em atualização)