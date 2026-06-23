Ronaldo ultrapassa Eusébio com `bis` e sobe ao top 10 dos marcadores

Em Houston, no jogo inaugurar do Grupo K, Ronaldo tornou-se o primeiro jogador a marcar em seis Mundiais, com o primeiro golo, aos seis minutos, igualando o máximo luso do `rei` Eusébio, com nove tentos, que ultrapassou, com o 10.º, aos 39.

O jogador do Al Nassr, de 41 anos, já tinha marcado um golo em 2006, um em 2010, um em 2014, quatro em 2018, incluindo um `hat-trick` a abrir face à Espanha, e um em 2022.

Ronaldo, que na estreia se tinha tornado também o segundo jogador a disputar jogos em seis edições, um dia depois do argentino Lionel Messi, cumpre hoje o 24.º jogo na competição, que o coloca no terceiro lugar do ranking, ao lado do alemão Miroslav Klose. O argentino lidera, com 28, seguido do também germânico Lothar Matthaus, com 25.

Ronaldo, que, com o primeiro golo, tinha igualado Eusébio e os brasileiros Vavá e Jairzinho, os alemães Uwe Seeler e Karl-Heinz Rummenigge, os italianos Paolo Rossi, Roberto Baggio e Christian Vieiri e o espanhol David Villa, juntou-se agora, com o `bis`, a um septeto.

O avançado português está lado a lado com os alemães Helmut Rahn e Thomas Müller, o peruano Teófilo Cubillas, que passou pelo FC Porto, o polaco Grzegorz Lato, os ingleses Gary Lineker e Harry Kane e o argentino Gabriel Batistuta.

A um golo, no oitavo lugar, com 11, estão o húngaro Sandor Kocsis, todos em 1954, e o alemão Jürgen Klinsmann.

No que respeita ao `ranking` luso, Cristiano Ronaldo precisou de 24 jogos para superar o que Eusébio conseguiu em apenas seis, na única edição em que participou, em 1966, consagrando-se como melhor marcador da prova, com nove tentos.

Depois de ficar em `branco` face à Hungria (3-1), Eusébio marcou um golo à Bulgária (3-0) e dois ao Brasil (3-1), na fase de grupos, quatro à Coreia do Norte (5-3), nos `quartos`, um à Inglaterra (1-2), nas `meias`, e um à União Soviética (2-1), no encontro que valeu o terceiro lugar.

Por seu lado, Cristiano Ronaldo, que marcou todos os seus golos na fase de grupos, somou um com o Irão (2-0), em 2006, um face à Coreia do Norte (7-0), em 2010, um ao Gana (2-1), em 2014, três à Espanha (3-3) e um a Marrocos (1-0), em 2018, um ao Gana (3-2), em 2022, e agora, para já, dois ao Uzbequistão.