RTP vai transmitir jogo decisivo de Portugal na fase de grupos frente à Colômbia e a final do Mundial 2026

No canal público será ainda transmitido um jogo dos dezasseis avos, ainda a definir.

No dia 16 junho, a RTP transmite o França x Senegal.A 18 de junho o Suíça x Bósnia.Na noite 27 para 28 de junho, a partir da meia-noite e meia, a RTP transmite então o jogo da seleção frente à Colômbia, que irá decorrer em Miami.Nos oitavos de final, 6 ou 7 de julho, a RTP irá transmitir um dos jogos.A final do Mundial será também em direto na RTP, no dia 19 de julho, a partir das 20h00.