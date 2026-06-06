Seleção Nacional
Mundial 2026
RTP vai transmitir jogo decisivo de Portugal na fase de grupos frente à Colômbia e a final do Mundial 2026
No total, a televisão pública irá transmitir - em sinal aberto - seis jogos do Mundial na América, incluindo a final.
No dia 16 junho, a RTP transmite o França x Senegal.
A 18 de junho o Suíça x Bósnia.
Na noite 27 para 28 de junho, a partir da meia-noite e meia, a RTP transmite então o jogo da seleção frente à Colômbia, que irá decorrer em Miami.
Nos oitavos de final, 6 ou 7 de julho, a RTP irá transmitir um dos jogos.
A final do Mundial será também em direto na RTP, no dia 19 de julho, a partir das 20h00.
A 18 de junho o Suíça x Bósnia.
Na noite 27 para 28 de junho, a partir da meia-noite e meia, a RTP transmite então o jogo da seleção frente à Colômbia, que irá decorrer em Miami.
No canal público será ainda transmitido um jogo dos dezasseis avos, ainda a definir.
Nos oitavos de final, 6 ou 7 de julho, a RTP irá transmitir um dos jogos.
A final do Mundial será também em direto na RTP, no dia 19 de julho, a partir das 20h00.