Ruben Dias integrado





(Com Lusa)





Os titulares do encontro frente à República Democrática do Congo realizaram trabalho de recuperação ativa, enquanto os restantes jogadores fizeram trabalho de campo, entre eles Ruben Dias.A sessão de trabalho, que foi fechada à comunicação social, contou também com a presença de Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol.A seleção portuguesa tem agora pela frente o estreante Uzbequistão, na terça-feira, novamente em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).A seleção colombiana lidera o Grupo K com três pontos, com Portugal e a República Democrática do Congo a somarem um, enquanto o Uzbequistão está a zero.