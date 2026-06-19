Seleção Nacional
Mundial 2026
Ruben Dias integrado
Ruben Dias, que falhou a estreia de Portugal devido a problemas físicos, já participou na sessão que decorreu no Gardens North County District Park, em Palm Beach, nos Estados Unidos.
Os titulares do encontro frente à República Democrática do Congo realizaram trabalho de recuperação ativa, enquanto os restantes jogadores fizeram trabalho de campo, entre eles Ruben Dias.
A sessão de trabalho, que foi fechada à comunicação social, contou também com a presença de Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol.
A seleção portuguesa tem agora pela frente o estreante Uzbequistão, na terça-feira, novamente em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).
A seleção colombiana lidera o Grupo K com três pontos, com Portugal e a República Democrática do Congo a somarem um, enquanto o Uzbequistão está a zero.
A sessão de trabalho, que foi fechada à comunicação social, contou também com a presença de Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol.
A seleção portuguesa tem agora pela frente o estreante Uzbequistão, na terça-feira, novamente em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).
A seleção colombiana lidera o Grupo K com três pontos, com Portugal e a República Democrática do Congo a somarem um, enquanto o Uzbequistão está a zero.
(Com Lusa)