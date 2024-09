Rui Jorge avisa que "só Portugal ao melhor nível" poderá vencer na Croácia

"Espero um bom jogo, até porque há, também, uma excelente equipa do outro lado, com jogadores com elevada qualidade técnica, boa relação com a bola, equiparada à nossa nesse aspeto, pelo que teremos de estar ao nosso melhor nível para conseguir vencer", disse Rui Jorge, em declarações ao `site` da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na antevisão da partida.

Se a seleção portuguesa vencer a Croácia ficará a apenas a um ponto da qualificação, com dois jogos por disputar, o que constitui mais uma motivação para os jogadores lusos.

"É evidente que isso passa pela nossa cabeça. Sabemos que, se vencermos a Croácia, damos um passo muito importante rumo à qualificação direta. Sabemos que há três resultados possíveis, vamos lutar por aquele que nos interessa mais, que é a vitória, sabendo que qualquer outro resultado não fecha as contas do grupo", disse Rui Jorge.

O selecionador elogiou ainda os jogadores que têm estado concentrados em estágio.

"Sinto o grupo bem. Os jogadores têm estado excelentes ao nível da atitude e motivação. Os jogadores que chegaram a este grupo também estão a demonstrar que querem estar aqui e isso é muito importante para nós também. Estou satisfeito e vamos tentar corresponder amanhã [terça-feira]", afirmou.

O capitão de equipa, Henrique Araújo, também antecipou a partida, alertando para as dificuldades que a Croácia vai colocar.

"Vamos ter pela frente a equipa que ainda nos pode tirar do apuramento direto, por isso temos que estar muito focados. O resultado em casa foi muito positivo e isso dá-nos confiança, mas sabemos que vamos ter pela frente uma boa equipa", alertou.

Henrique Araújo espera um jogo "muito diferente" do que foi disputado em Faro, em Março, no qual a seleção lusa goleou por 5-1, até porque a equipa croata "mudou muito" em relação à que disputou esse jogo, razão pela qual "vai ser precisa muita concentração e determinação" da seleção portuguesa para garantir o apuramento, que é o principal objetivo.

Uma vitória na Croácia deixará Portugal a um ponto da qualificação, com dois jogos por disputar, tendo em conta que lidera, neste momento, o Grupo G, com 18 pontos, em sete jogos, seguido da seleção croata, com 16 (sete jogos), e da Grécia, com 14 (oito).

Depois do embate frente à Croácia, a seleção portuguesa encerrará a qualificação diante das Ilhas Faroé, marcado para 11 de outubro, em Klaksvik, e de Andorra, agendado para 15 de outubro, em Andorra la Vella.