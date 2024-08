Rui Jorge revela escolhas para jogos do Euro2025

A equipa das quinas irá jogar diante da Croácia, em Karlovac, no Estádio Branko Cavlovic-Cavlek. A partida realiza-se dia 10 de setembro, pelas 18h00.Recorde-se que Portugal é primeiro classificado do Grupo G, com 18 pontos somados em sete partidas, seguida da Grécia (com 14 pontos em oito jogos), da Croácia (com 13 pontos em seis jogos), das Ilhas Faroé (com sete pontos em seis jogos), da Bielorrússia (com seis pontos em nove jogos) e de Andorra (com três pontos em oito jogos).No seu percurso, a seleção conta com vitórias diante de Andorra (3-0 em casa), Bielorrússia (5-0 fora e 6-1 em casa), Grécia (2-0 em casa), Ilhas Faroé (4-0 em casa) e Croácia (5-1 em casa). O único desaire aconteceu na Grécia (1-2).A concentração do conjunto nacional está agendada para a próxima segunda-feira, dia 2 de setembro, no Algarve, em Lagos.André Gomes (SL Benfica), João Carvalho (SC Braga) e Samuel Soares (SL Benfica).Eduardo Quaresma (Sporting CP), Flávio Nazinho (Cercle Brugge KSV), Gabriel Brás (FC Porto), Rafael Rodrigues (AVS), Rodrigo Gomes (Wolverhampton Wanderers FC), Rodrigo Pinheiro (FC Famalicão) e Tomás Araújo (SL Benfica).Bernardo Folha (Al Wahda), Dário Essugo (Sporting CP), Gustavo Sá (FC Famalicão), João Marques (SC Braga), Mateus Fernandes (Southampton FC), Paulo Bernardo (Celtic FC) e Vasco Sousa (FC Porto).Carlos Borges (AFC Ajax), Fábio Silva (Wolverhampton Wanderers FC), Henrique Araújo (FC Arouca), Pedro Santos (Moreirense FC), Rodrigo Mora (FC Porto) e Tiago Tomás (VFL Wolfsburg).Depois deste embate frente à Croácia, a formação portuguesa encerrará a qualificação na janela internacional de outubro, diante das Ilhas Faroé (11 de outubro, em Klaksvik) e de Andorra (15 de outubro, em Andorra la Vella).





Explicações do treinador nacional





O guarda-redes André Gomes, do Benfica, o defesa-central Gabriel Brás, do FC Porto, o médio Dário Essugo, do Sporting, e o avançado Henrique Araújo, do Arouca, regressam às opções, face às saídas de Diogo Pinto, Leonardo Buta, Tomás Esteves, Martim Neto e Youssef Chermiti, mais as subidas à seleção principal de Tiago Santos e Renato Veiga.



"A nível de seleção, o Rodrigo Mora esteve nos sub-17, mas, a nível de clube, treina na equipa principal do FC Porto com jogadores de inegável qualidade. É um jogador com enorme talento e uma relação com a bola muito boa. Adoramos esse tipo de jogadores e estas chamadas de jogadores jovens com idade sub-21 (à seleção principal) abrem o espaço para que possamos ter a oportunidade de ver novos jogadores. O Mora insere-se nesse grupo", explicou Rui Jorge, sobre uma das revelações do Europeu de sub-17.



O selecionador mostrou-se satisfeito pelas chamadas de Tiago Santos e Renato Veiga à seleção AA, destacando a quantidade de futebolistas com idade para integrar as suas escolhas que marcaram presença na lista do selecionador principal, Roberto Martínez.



"Estão seis jogadores com idade sub-21 na equipa principal, com Francisco Conceição são sete. Ainda assim, olhamos para a nossa lista e vemos qualidade. É algo importante a dizer nesta altura quando se fala da formação. É um bom exemplo de como estamos a fazer nesta altura. Fico satisfeito por conseguir ter um grupo de jogadores de elevada qualidade, mas temos sempre de demonstrar essa qualidade, não basta dizermos que a temos. A carreira de jogador é uma demonstração constante de qualidade", realçou.



Em relação ao duelo com a Croácia, Rui Jorge considerou que uma vitória se reveste de especial importância nas contas do apuramento para o Europeu2025, na Eslováquia.



"Se vencermos o jogo, é um passo determinante para ficarmos em primeiro no grupo e conseguir o apuramento. Qualquer outro resultado não fecha as contas do grupo, mas vamos com essa missão de conseguir um bom resultado, sabendo que estaremos mais próximos de conseguir a vitória se jogarmos bem e praticarmos o nosso futebol", disse.