Seleção "AA" de Portugal está na quarta final

Já Cristiano Ronaldo, de 40 anos, dilatou os recordes de partidas (220) e golos (137) na seleção "AA", pela qual foi titular e nunca marcou nas finais de 2016 e 2019 e na derrota perante a Grécia no encontro decisivo do Euro2004 (1-0), no Estádio da Luz, em Lisboa.Neste último Angelos Charisteas impediu a equipa então liderada pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari de festejar em casa, masCristiano Ronaldo, avançado e capitão do conjunto agora liderado pelo espanhol Roberto Martínez, foi o único a figurar nas três finais, enquanto o defesa-central Ricardo Carvalho alinhou de início face à Grécia em 2004, mas não saiu do banco com a França em 2016.