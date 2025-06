Seleção de Portugal recupera em Munique

Após o triunfo de quarta-feira sobre a Alemanha (2-1), na primeira meia-final, Portugal prossegue os trabalhos na unidade hoteleira em que está instalada, perto do centro de Munique, e fica a saber se vai defrontar França ou Espanha.Com o triunfo nas "meias", a comitiva lusa vai assim manter-se em Munique até ao termo da "final four" da Liga das Nações, fugindo à ingrata viagem para Estugarda, em que teria de disputar o jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares, caso tivesse sido derrotado pelos germânicos.O Espanha-França, do qual sairá o adversário de Portugal na final, está agendado para as 20h00 locais, em Estugarda.