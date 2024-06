Seleção faz descanso ativo a pensar na Turquia

Depois do triunfo, a seleção nacional regressou a Marienfeld, onde está localizado o seu centro de estágios, e começa já a pensar no duelo com os turcos, num dia sem agenda para a comunicação social.Como é hábito, no dia após os jogos, os titulares do jogo na Red Bull Arena deverão realizar trabalho de recuperação.





Portugal defronta no sábado a Turquia, numa partida agendada para as 17h00 de Lisboa, em Dortmund.







Bom pronúncio





Portugal entrou com o pé direito no Euro 2024, ao vencer a Chéquia por 2-1, esta terça-feira à noite.





Foi a 3.ª vez seguida que a equipa das quinas entrou a vencer numa fase final de uma prova internacional. As últimas foram em 2020, onde Portugal entrou a vencer a Hungria por 3-0, e em 2022, onde entrou a vencer o Gana por 3-2.





Em 2020, onde Portugal defendia o título de campeão europeu, não passou dos oitavos de final, onde foi eliminado pela Bélgica, de Roberto Martínez, na altura, após perder por 1-0. Em 2022, por sua vez, Portugal acabaria por ser eliminado nos quartos de final, após perder com Marrocos por 1-0.