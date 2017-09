Seleção feminina de futebol estreia defesas Jassie Vasconcelos e Sarah da Cunha

Lusa 05 Set, 2017, 19:33 | Seleção Nacional

A defesa Jassie Vasconcelos joga nas galesas do Cardiff City Ladies FC, enquanto a também defesa Sarah da Cunha atua nas francesas do Grenoble Foot 38.

O Sporting, com nove futebolistas, e o Sporting de Braga, com seis, dominam claramente as opções da seleção.

O selecionador Francisco Neto convocou 21 atletas para os desafios com as nórdicas, em 16 de setembro, no Estádio Municipal de Arouca (16:00), e em 19 de setembro, no Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira (15:00).

O grupo concentra-se em 11 de setembro na Cidade do Futebol.

Lista de convocadas:

- Guarda-redes: Rute Costa (Sporting de Braga), Inês Pereira (Sporting) e Patrícia Morais (Sporting).

- Defesas: Carole (Sporting), Jassie Vasconcelos (Cardiff City Ladies FC/Gal), Matilde Fidalgo (Sporting), Raquel Infante (Rodez Aveyron Football), Sarah da Cunha (Grenoble Foot 38/Fra), Sílvia Rebelo (Sporting de Braga) e Filipa Rodrigues (Estoril-Praia).

- Médios: Andreia Veiga (Estoril-Praia), Dolores Silva (Sporting de Braga), Fátima Pinto (Sporting), Mélissa (Sporting de Braga), Tatiana Pinto (Sporting) e Vanessa Marques (Sporting de Braga).

- Avançados: Ana Borges (Sporting), Ana Leite (Sporting), Carolina Mendes (Grindavik FC/Isl), Diana Silva (Sporting) e Laura Luís (Sporting de Braga).