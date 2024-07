Seleção feminina de futebol prepara jogos do Euro2025

Num dia em que Kika Nazareth assinou pelo bicampeão europeu FC Barcelona, de Espanha, deixando o Benfica ao fim de seis temporadas, as ausentes foram três: Stephanie Ribeiro (Pumas, Méx), Ana Dias (Portland Thorns FC, EUA) e Ana Seiça (Tigres, Méx).



De resto, o selecionador Francisco Neto viu as restantes 23 convocadas concentrarem-se na Cidade de Futebol, em Oeiras, segundo a informação disponibilizada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Esta sexta-feira, uma jogadora a designar irá falar à comunicação social, no relvado 1 da Cidade do Futebol, antes do primeiro treino.



Portugal visita a Bósnia-Herzegovina em 12 de julho, em Zenica, a partir das 18h00 (horas em Lisboa), na quinta ronda do Grupo B3.



Quatro dias depois, recebe a seleção de Malta, à mesma hora, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, para a derradeira jornada do grupo.



A equipa das quinas lidera, com 12 pontos, com a Bósnia-Herzegovina em segundo, com seis, a Irlanda do Norte em terceiro, com quatro, e Malta em último, só com um.