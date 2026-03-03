Seleção feminina joga hoje frente à Finlândia rumo ao Mundial 2027





Já quanto à Filândia o selecionador das navegadoras explica que vai enfrentar uma equipa que está apenas um lugar abaixo de Portugal no ranking, e está consciente da qualidade desta equipa nórdica. "Esteve no último Europeu e tem crescido muito, sobretudo desde que começou a exportar jogadoras para a liga inglesa e sueca. Será um jogo difícil diante de uma equipa forte, mas em nossa casa queremos ganhar.”





“É uma caminhada longa, com muitos jogos e desafios. O grande desafio será controlar e dominar o jogo, evitando um duelo demasiado físico e de transições, que não é onde nos sentimos tão confortáveis. Queremos ter bola e empurrar a Finlândia para perto da sua baliza. Quanto mais assumirmos o jogo, mais dominantes seremos.”

Há 12 anos à frente do plantel nacional, Franscisco Neto diz ser mais um que ajudou o crescimento do futrebol feminino em portugal, mas "as grande empulsionadoras são as jogadoras", sublinha. E é nelas que estão todas as cartadas: “Queremos ter 25 jogadoras aptas para o jogo. Todas acrescentam algo diferente. As decisões são tomadas em função do rendimento da semana e do plano de jogo. Estas datas FIFA deram-nos mais tempo de trabalho, recuperação e preparação — algo muito positivo face ao passado. Não haverá gestão física antecipada; olhamos sobretudo para o lado estratégico.”





As seleções femininas de Portugal e da Eslováquia defrontaram-se quatro vezes, com duas vitórias para cada lado e nenhum empate. Nos duelos da qualificação para o Euro 2009, as eslovacas levaram a melhor (2-1 e 1-0). Já em 2009, em jogos particulares disputados em Portugal, a equipa lusa respondeu com dois triunfos (1-0 e 4-1). No total, Portugal soma 6 golos marcados e 4 sofridos, num historial marcado pelo equilíbrio.



Na antevisão da partida, realizada no Centro de Treino e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival, o Selecionador Francisco Neto e a capitã Dolores Silva sublinharam a importância do apoio das bancadas e mostraram plena confiança na capacidade das Navegadoras de arrancar a qualificação com uma vitória.: "Pedimos exatamente isso: muita energia, bom espírito e alegria. Depois, queremos aquilo que nos caracteriza nos grandes jogos — organização, competitividade e uma enorme vontade de vencer.”Também com o Mundial Brasil 2027 em vista Franscisco Neto diferncia o mundial do europeu, contudo naõ altera a ambição da seleção.