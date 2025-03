Seleção lusa regressa a Lisboa e prepara "final" com a Dinamarca

Obrigatório mudar



O selecionador nacional terá obrigatoriamente de ser mais atrevido e isso poderá levar à titularidade de Diogo Jota ou até Gonçalo Ramos, que, com surpresa, nem se sentou no banco de suplentes na capital dinamarquesa.



Certa no "onze" parece ser a presença de Bernardo Silva, que entrou apenas nos minutos finais em Copenhaga, numa altura em que dificilmente poderia ter algum impacto no resultado final da partida.



Aos 30 anos, em Alvalade, Bernardo Silva poderá somar a 100.ª internacionalização "AA" da carreira e tornar-se apenas no oitavo jogador da história da seleção nacional a alcançar tal feito.



O embate entre Portugal e Dinamarca, que vale o acesso à "final four" da Liga das Nações, está agendado para domingo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e tem início agendado para as 19h45.





, numa altura em que dificilmente poderia ter algum impacto no resultado final da partida.O embate entre Portugal e Dinamarca, que vale o acesso à "final four" da Liga das Nações, está agendado para domingo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e tem início agendado para as 19h45.

Depois de pernoitar na capital dinamarquesa, a comitiva lusa viaja para Lisboa num voo agendado para a hora de almoço e regressa à Cidade do Futebol, em Oeiras, onde deverá ter uma sessão de treino, que será fechada à comunicação social, e em que os jogadores mais utilizados no Estádio Parken deverão fazer apenas trabalho de recuperação.Na quinta-feira, na capital dinamarquesa, Portugal acabou derrotado por 1-0, com Rasmus Hojlund a marcar o único golo dos "vikings", aos 78 minutos.Para, no mínimo, empatar a eliminatória e enviar a decisão para prolongamento, ou até para as grandes penalidades, Portugal tem de vencer por um golo e, para isso, tem de fazer muito mais a nível ofensivo do que mostrou em Copenhaga.Além de ter demonstrado uma falta muito grande de ambição no primeiro jogo,