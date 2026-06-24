Seleção portuguesa começa a preparar Colômbia em dia `fechado`

Portugal defronta a Colômbia no sábado, em Miami, no Estádio Hard Rock, num jogo que começa às 19:30 locais (00:30 de 28 de junho em Lisboa).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.





Portugal é primeiro se vencer Colômbia, mas apuramento está quase garantido

Portugal necessita vencer a Colômbia para terminar em primeiro lugar no Grupo K do Mundial2026 de futebol, mas os quatro pontos já somados deixam o apuramento quase assegurado para os 16 avos de final.



Depois do empate frente à República Democrática do Congo (1-1), na estreia, Portugal goleou o Uzbequistão por 5-0, e enfrenta agora a já apurada Colômbia, rival mais conceituado e que venceu os dois primeiros jogos, no encerramento do grupo.



A formação lusa chega ao último jogo da fase de grupos no segundo lugar da ‘poule’, com quatro pontos, a dois da Colômbia, enquanto a República Democrática do Congo é terceira, com um, e o estreante Uzbequistão é último, sem pontos.



Num Mundial em que passam os dois primeiros de cada grupo e os oito melhores terceiros, Portugal, com os quatro pontos já somados, juntando o saldo de golos positivo (6-1), tem o apuramento quase garantido, mesmo que termine em terceiro no grupo.



No entanto, apenas o triunfo frente aos colombianos permite à formação de Roberto Martínez terminar em primeiro e disputar os 16 avos de final frente a um terceiro classificado do Grupos D, E, I, J ou L. Este jogo está agendado para o dia 03 de julho, em Kansas City.



Caso seja segundo no Grupo K, Portugal joga um dia antes, em 02 de julho, em Toronto, no Canadá, frente ao segundo classificado do Grupo L, que será a Inglaterra, o Gana, treinado por Carlos Queiroz, ou a Croácia, uma vez que o Panamá já está eliminado.



Na eventualidade mais remota de ser terceiro, a formação lusa vai jogar com o vencedor deste mesmo Grupo L, no dia 01 de julho, em Atlanta.



Portugal defronta a Colômbia em Miami, num jogo agendado para sábado, pelas 19:30 locais (00:30 de domingo em Lisboa).



O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.







De regresso ao seu ‘quartel-general’ em Palm Beach, nos Estados Unidos, depois da goleada imposta ao Uzbequistão (5-0) em Houston, a seleção portuguesa vai ter um dia totalmente fechado à comunicação social, como é usual com o selecionador Roberto Martínez nos dias seguintes aos jogos.Os 16 jogadores utilizados no Estádio NRG [11 titulares e cinco suplentes] deverão ser poupados a apenas trabalho de recuperação, enquanto os restantes deverão treinar normalmente, com a exceção de Tomás Araújo.O defesa central do Benfica falhou o encontro da segunda jornada do Grupo K devido a problemas físicos e poderá estar ainda limitado.Caso consiga o primeiro lugar do grupo, a seleção lusa marca duelo nos 16 avos de final com um dos oito melhores terceiros classificados e irá jogar em Kansas City no dia 03 de julho, naquele que será o último encontro dessa eliminatória.Já o segundo lugar obriga Portugal a viajar até ao Canadá, a Toronto, para medir forçar com o segundo classificado do Grupo L (Inglaterra, Croácia, Gana ou Panamá), um dia mais cedo, em 02 de julho.