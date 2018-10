Seleção revelou na Polónia trunfos para o futuro

Mário Aleixo - RTP Comentários 12 Out, 2018, 07:51 / atualizado em 12 Out, 2018, 08:17 | Seleção Nacional

A seleção portuguesa de futebol deu um grande passo rumo às meias-finais da Liga das Nações, no dia em que o treinador nacional cumpriu quatro anos ao serviço da seleção nacional e no dia seguinte e ter completado 64 anos de vida.



Na Polónia a equipa das quinas juntou à importância da conquista de pontos uma exibição de qualidade e futebol bonito.



O resultado final é enganador. A seleção portuguesa falhou dois/três golos de baliza aberta e sofreu dois tentos resultantes de faltas cometidas pelos polacos que o árbitro espanhol, Carlos Del Cerro, não marcou.



Para lá do jogo jogado a equipa nacional ainda mostrou que Fernando Santos também pode ir ao banco de suplentes sem alterar a qualidade do jogo, como ficou provado com as entradas de Renato Sanches, Danilo e Bruno Fernandes.



A atuação compacta do coletivo e algumas exibições pintadas de magia como as de João Cancelo, Rúben Neves, Bernardo Silva e André Silva deixam a nação futebolística descansada.



No final da partida Fernando Santos revelou que ficou satisfeito com a resposta da equipa sem o melhor do mundo (Cristiano Ronaldo) e considerou a vitória justa.









O selecionador nacional ainda falou das várias formas de se poder chegar ao único objetivo da equipa: ganhar.











Portugal lidera agora o Grupo 3 com seis pontos e pode garantir, já no próximo domingo, o apuramento para as meias-finais, se a Polónia e a Itália empatarem.A seleção pernoitou em Katowice, cidade vizinha de Chorzow, e faz a viagem na manhã desta sexta-feira para Glasgow, tendo em vista o jogo de domingo, contra a Escócia.Mesmo tratando-se de uma partida de caráter particular o técnico orientará durante a tarde um treino já na cidade escocesa.O selecionador deverá aproveitar para promover algumas alterações na equipa.