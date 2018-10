Portugal entra esta quinta-feira em campo para disputar a segunda jornada da Liga das Nações. Inserida no grupo 3 da prova, a seleção comandada por Fernando Santos procura a segunda vitória na nova competição da UEFA, frente à Polónia. Neste momento, a equipa das quinas lidera o grupo, depois de vencer a Itália por 1-0, no Estádio da Luz. Desta vez, Portugal jogará fora contra uma seleção de nomes consagrados como Robert Lewandowski, Wojciech Szczesny, Jakub Blaszczykowski, Arkadiusz Milik ou a grande sensação do futebol europeu, Krzysztof Piatek, do Génova. A partida tem início às 19h45. Pode seguir todas as incidências do jogo no canal 1 da RTP ou ouvir o relato em direto na Antena 1. Esta é uma parceria do site da RTP com a OPTA Sports.