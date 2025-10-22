Selecionador de futebol feminino assume que desafios com os EUA são "estímulos"

“Sabemos que quando jogamos contra as melhores equipas do mundo temos de estar sempre muito organizados, com rigor muito grande, e sentimos que precisamos deste tipo de desafios. Não são fáceis nem condições fáceis, mas é para isso que temos vindo a trabalhar ao longo destes anos todos”, argumentou Francisco Neto, em conferência de imprensa, antes do último treino na Cidade de Futebol, em Oeiras, na véspera do primeiro desafio contra a congénere norte-americana.



O selecionador nacional insistiu na ideia de que defrontar os EUA constitui um “estímulo” competitivo determinante para o “processo” da equipa portuguesa, que admite ser “difícil” devido ao elevado nível dos opositores.



“Acreditamos nitidamente que estamos no nosso caminho e trajeto, com os nossos constrangimentos e, acima de tudo, acreditamos no nosso processo, que nos tem aproximado das equipas de topo mas, quanto mais perto estás dessas equipas, mais difícil é o crescimento e é normal que assim seja. Por isso, temos de continuar”, afirmou.



Desta forma, Francisco Neto referiu que os dois encontros frente às quatro vezes campeãs mundiais apenas trarão benefícios para o futuro, apontando para a fase de qualificação para o Mundial2027, que se realizará no Brasil.



“É importante disputar estes jogos, que tão bem nos vão fazer e vão dar-nos experiências para estarmos mais preparados”, rematou.



A seu lado, a capitã de equipa Dolores Silva comparou a realidade atual à que se verificava em 2023, quando as duas seleções se defrontaram pela última vez, num empate a zero na Nova Zelândia, salientando que a competição era diferente e as intervenientes também.



“É claro que os momentos são diferentes, a competição de que estamos a falar é um Mundial e a nossa seleção também, desde essa altura até agora, está diferente. Não quer dizer que esteja pior, acho que estamos num processo e por isso será importante para nós percebermos em que contexto estamos e jogar outra vez contra as melhores é sempre muito bom”, disse.



Ainda assim, Dolores Silva utiliza a prestação positiva conseguida à data, frente aos EUA, como argumento para sustentar a qualidade do trabalho desenvolvido, lembrando que, na altura, “se calhar ninguém estaria à espera” de que Portugal se apresentasse a tão elevado nível frente a um adversário tão poderoso.



“Nos últimos jogos contra elas, nomeadamente no jogo do Mundial tivemos uma prestação bastante positiva. Se calhar ninguém estaria à espera, nós estaríamos, mas acho que também é fruto do nosso trabalho”, concluiu a experiente médio.



Portugal e Estados Unidos jogam na quinta-feira, em Chester, na Pensilvânia, a partir das 19:00 locais (00:00 de sexta-feira em Lisboa), e no domingo em East Hartford, no Connecticut, pelas 16:00 locais (20:00).