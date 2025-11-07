Selecionador de sub-21 diz que estreante João Rego pode "aumentar competitividade"

“O que sentimos é que o João vai aumentar a competitividade no último terço, é alguém que tem uma capacidade criativa grande para jogar também na posição de médio ofensivo, atrás do ponta de lança, mas também tem a capacidade de descair para uma ala aproveitando espaços mais interiores porque é um jogador que, na minha opinião, inicia num espaço mais interior”, disse Luís Freire, após o anúncio dos convocados para o jogo com os checos, de apuramento para o Europeu2027.



O técnico justificou a chamada de João Rego, lembrando o trabalho do futebolista no Benfica e referindo: “Podemos beneficiar com mais um jogador deste perfil de médio ofensivo, de extremo a jogar por dentro. O João há de ser sempre alguém mais para o jogo interior do que propriamente para o exterior connosco”,



Luís Freire considerou que o encontro com a República Checa será o de “maior grau de exigência” para a equipa nacional no Grupo B de apuramento para o Europeu, que Portugal lidera com um pleno de quatro vitórias



“O jogo da República Checa, à partida, também poderá ser o jogo, até agora, de maior grau de exigência pelo qual passamos. É uma equipa que esteve no Campeonato da Europa, que estava classificada nos 15 primeiros do ranking UEFA também e vai exigir-nos uma melhoria clara, principalmente no nosso jogo sob pressão”, afirmou o técnico.



Luís Freire elogiou ainda Carlos Forbs, principal novidade da convocatória da seleção principal, que recentemente trabalhava às suas ordens na seleção de sub-21.



“Tive a sorte de trabalhar com ele nestes dois estágios. É alguém, como o ‘mister’ Martínez também disse, com um perfil extremamente interessante, muito técnico, rápido e com capacidades de desequilíbrio e num grande momento. Fez também um grande segundo estágio por nós", concluiu o selecionador nacional.



Lista dos 24 convocados:



- Guarda-redes: André Gomes (Alverca), Gonçalo Ribeiro (FC Porto) e João Carvalho (Sp. Braga).



- Defesas: Diogo Travassos (Moreirense), Francisco Chissumba (Alverca), Gabriel Brás (FC Porto), Gonçalo Oliveira (Benfica), João Muniz (Sporting), Martim Fernandes (FC Porto), Tiago Gabriel (Lecce) e Tiago Parente (Estoril Praia).



- Médios: Diego Rodrigues (Sp. Braga), Gustavo Sá (Famalicão), João Simões (Sporting), Mateus Fernandes (West Ham), Mathias de Amorim (Famalicão) e Rodrigo Mora (FC Porto).



- Avançados: Afonso Moreira (Lyon, Fra), Fábio Baldé (Hamburgo, Ale), Geovany Quenda (Sporting), Gustavo Varela (Gil Vicente), João Rego (Benfica), Roger Fernandes (Al Ittihad, Sau) e Youssef Chermiti (Rangers, Esc).