Slavko Vincic arbitra o Portugal-Alemanha

Numa equipa totalmente eslovena, Vincic vai ter Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic como assistentes, enquanto Alen Borosak vai estar no papel de videoárbitro.



Vincic reencontra a equipa das quinas menos de três meses depois de ter dirigido a segunda mão dos quartos de final da Liga das Nações, na qual Portugal venceu por 5-2 a Dinamarca, após prolongamento.



O esloveno, de 45 anos, arbitrou, entre outros, 10 encontros na Liga dos Campeões esta temporada, entre os quais o triunfo do Paris Saint-Germain em casa do Arsenal (1-0), nas meias-finais.



A seleção portuguesa defronta na quarta-feira a Alemanha, em Munique, e a Espanha joga com a França, na quinta-feira, em Estugarda, ambos nas meias-finais da Liga das Nações, estando a final agendada para domingo, novamente na Allianz Arena.