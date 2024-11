Steevy Cerqueira regressa à seleção de râguebi

O jogador do RC Órleans (França), de 2,07 metros e 114 quilos, não joga pelos "lobos" desde o Mundial de França2023, no qual disputou os quatro encontros de Portugal, três dos quais como titular.



De volta estão também o ponta Raffaele Storti e o abertura Hugo Aubry, que falharam os encontros da "janela" de verão, frente a Namíbia e África do Sul, devido a lesão.



Na lista divulgada nas redes sociais da Federação Portuguesa de Rugby destaca-se também a chamada de Samuel Marques, que é alvo de um inquérito disciplinar da Liga francesa de râguebi, por alegado comportamento inadequado numa cerimónia oficial do organismo.



Ausentes, por lesão, estão o pilar Francisco Fernandes, os três quartos Vincent Pinto e Rodrigo Marta, melhor marcador de ensaios da seleção, e o defesa Nuno Sousa Guedes.



Lista completa de convocados



Para a primeira linha, o selecionador de Portugal, Simon Mannix, chamou os pilares António Prim (Direito), Cody Thomas (Grenoble/Fra), Diogo Hasse Ferreira (Dax/Fra), António Machado Santos (Alcobendas/Esp), Abel Cunha (Agronomia) e David Costa (Direito), assim como os talonadores Lucas da Silva (Brive/Fra), Luka Begic (Mont MarsanFra), Pedro Vicente (Agronomia) e Pedro Santiago Lopes (Cascais).



Duarte Torgal (Direito), António Rebelo de Andrade (Agronomia), Steevy Cerqueira (RC Órleans/Fra), José Rebelo de Andrade (Agronomia) e Martim Bello (Cascais) foram chamados para a segunda linha.



O "pack" de avançados fica completo com os terceiras linhas André Cunha (Belenenses), Frederico Couto (Benfica), José Madeira (Colomiers/Fra), João Granate (Direito), Diego Pinheiro Ruiz (Massy/Fra), Nicolas Martins (Montpellier/Fra) e Vasco Baptista (CDUL).



Para formar o par de médios foram chamados os formação António Campos (Benfica), Samuel Marques (Béziers/Fra), Pedro Lucas (Técnico), Hugo Camacho (Béziers/Fra) e Enzo Lopes (Bassin d’Arcachon/Fra), além dos abertura Domingos Cabral (Agronomia), Hugo Aubry (Béziers/Fra) e Manuel Vareiro (Direito).



Nas linhas atrasadas, como centro, foram chamados José Lima (Benfica), Tomás Appleton (CDUL), Vasco Leite (Agronomia) e Gabriel Aviragnet (Albi/Fra).



Para ponta, o treinador francês selecionou Fábio Conceição (CDUL), José Paiva dos Santos (Belenenses), Sebastião Stilwell (CDUL), Raffaele Storti (Stade Français/Fra) e Lucas Martins (Agen/Fra), enquanto Manuel Cardoso Pinto (Agronomia) e Simão Bento (Mont Marsan/Fra) foram chamados na qualidade de defesas.



Compromissos imediatos



Portugal defronta os Estados Unidos no sábado, no Estádio Municipal de Coimbra, em partida da "janela" oficial de testes da World Rugby, com início previsto para as 16H00 e arbitragem do escocês Sam Grove-White.



Uma semana depois, em 16 de novembro, a seleção portuguesa defronta a Escócia, no Estádio de Murrayfield, em Edimburgo.



Os encontros com os norte-americanos e os escoceses são os derradeiros testes da seleção portuguesa antes da qualificação para o Mundial Austrália2027, que se disputa em fevereiro e março.