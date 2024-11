Sub-21 lusos aproveitam superioridade numérica e batem Eslováquia com reviravolta

Na sexta-feira, os lusos empataram 3-3 diante da Ucrânia, no Complexo Desportivo de Alverca, mas hoje deram uma boa resposta, com golos de Carlos Borges (67 minutos), Henrique Araújo (80), de penálti, e Paulo Bernardo (89), tendo Nebyla (34) anotado o tento da anfitriã da próxima fase final.



No Estádio na Sihoti, em Trencin, foi a equipa de Rui Jorge, que celebra 14 anos à frente dos sub-21, a ter a primeira grande oportunidade de golo, contudo, foi por muito pouco que os eslovacos não inauguram o marcador, aos 17 minutos, com o travessão a anular a tentativa de Adam Griger, antes de Holly, também de cabeça e livre de marcação, a desperdiçar uma soberana chance.



Tiago Tomás, em dois momentos, foi muito perdulário, já que levou a bola a passar toda a linha de baliza até embater no poste, e, pouco depois, chegou tarde para responder a um passe sublime de Mateus Fernandes.



A Eslováquia acabou por ser mais feliz e foi para o intervalo em vantagem, face ao tento do capitão Nebyla, que beneficiou de um desvio de Holly antes desviar de cabeça para o fundo da baliza de Tomas Fruhwald.



No segundo tempo, a equipa secundária das 'quinas' ficou com a missão de chegar, pelo menos, à igualdade facilitada, já que Holly foi 'tomar banho mais cedo', após ver o segundo cartão amarelo.



Em superioridade numérica, os lusos carregaram sobre a defensiva eslovaca e o empate acabou por acontecer com naturalidade, num lance em que Henrique Araújo serviu com muita classe Carlos Borges, aposta de Rui Jorge no recomeço do desafio.



Uma falta dura cometida sobre Borges dentro da grande área levou o avançado do Wolverhampton a ser substituído, com Henrique Araújo, outra aposta para segunda parte, a encarregar-se de marcar a grande penalidade com êxito.



O encontro não terminou sem que Paulo Bernardo também fizesse o 'gosto ao pé', ao encostar uma bola cruzada por Flávio Nazinho.







Jogo no Estádio na Sihoti, em Trencin.



Eslováquia -- Portugal, 1-3.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:







1-0, Nebyla, aos 34 minutos.



1-1, Carlos Borges, 67.



1-2, Henrique Araújo, 80, grande penalidade.



1-3, Paulo Bernardo, aos 89.







Equipas:



- Eslováquia: Tomas Fruhwald, Marek Ujlaky (Patrik Leitner, 81), Dominik Javorcek, Nicolas Sikula (Adam Tucny, 72), Samuel Kopásek (Timotej Hranica, 72), Dominik Holly, Martin Svidersky (Jakub Jakubko, 65), Sebastian Nebyla (Dominik Veselovsky, 81), Mario Sauer (Artur Gajdos, 65), Nino Marcelli (Tadeas Hájovsky, 65) e Adam Griger (Timotej Jambor, 72).



(Suplentes: Lubomir Belko, Adam Danko, Jakub Jakubko, Patrik Leitner, Artur Gajdos, Roman Cerepkai, Adam Tucny, Branislav Spacil, Adrián Kaprálik, Timotej Jambor, Dominik Veselovsky, Tadeas Hájovsky e Timotej Hranica.



Selecionador: Jaroslav Kentos.







- Portugal: João Carvalho, Danilo Veiga, Christian Marques, João Muniz, Rafael Rodrigues, Paulo Bernardo, Gustavo Sá (Dário Essugo, 46), Mateus Fernandes (Pedro Santos, 76), João Marques (Carlos Borges, 46, Martim Neto, 82), Tiago Tomás (Henrique Araújo, 46) e Diego Moreira (Rodrigo Gomes, 76).



(Suplentes: Diogo Pinto, Chico Lamba, Eduardo Quaresma, Rodrigo Gomes, Flávio Nazinho, Dário Essugo, Pedro Santos, Martim Neto, Carlos Borges e Henrique Araújo.



Selecionador: Rui Jorge.



Ação disciplinar: cartão amarelo para Ujlaky (13), Sauer (31), Holly (41 e 56), Mateus Fernandes (68), Hranica (79) e Christian Marques (90). Cartão vermelho para Holly por acumulação de amarelos.



Árbitro: Christian-Petru Ciochirca (Áustria).