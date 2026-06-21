Tomás Araújo novamente ausente do treino e deve falhar Uzbequistão

Tal como sucedeu nos últimos dias, Araújo voltou a fazer apenas trabalho de recuperação e esteve à parte do resto do grupo no Gardens North County District Park, em Palm Beach, nos Estados Unidos, nos primeiros 15 minutos do treino, abertos à comunicação social.



O defesa de 24 anos foi titular na estreia frente à República Democrática do Congo (1-1), aparecendo no lugar de Rúben Dias, que esteve indisponível, mas desde que a seleção nacional regressou de Houston, Tomás Araújo nunca mais treinou sem limitações e integrado na equipa.



Com Rúben Dias recuperado, é quase certo que Tomás Araújo irá ficar de fora da partida com o Uzbequistão, com o palco a ser novamente o Estádio NRG, em Houston.



Com os termómetros a apontarem os 32 graus e com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, a assistir, o treino da equipa das ‘quinas’ arrancou com os habituais exercícios de aquecimento, com e sem bola, e com os quatro guarda-redes, como é habitual, a trabalharem à parte dos jogadores de campo.



Na segunda-feira, Portugal faz o último treino antes do embate com os uzbeques e viaja até Houston.



A seleção lusa defronta o Uzbequistão na terça-feira, com o encontro a ter início agendado para as 12:00 locais (18:00 de Lisboa), numa partida que será dirigida pelo marroquino Jalad Jayed.



O grupo fica fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho em Lisboa).



Após a primeira jornada, a Colômbia lidera o Grupo K com três pontos, seguida de Portugal e RD Congo, ambos com um, enquanto o Uzbequistão, a viver o seu primeiro Campeonato do Mundo, ainda segue com zero.



O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.



