Seleção Nacional
Mundial 2026
Trabalhos da seleção nacional alterados devido às condições meteorológicas
O treino da seleção nacional de futebol previsto para o final de domingo foi cancelado devido a uma tempestade que atingiu Palm Beach, na Florida, onde a equipa portuguesa prepara a estreia no mundial. A sessão de trabalho agendada para esta segunda-feira vai ser de manhã, em vez de ao fim do dia porque está previsto novo agravamento das condições meteorológicas.
A chuva e sobretudo a trovoada que atingiram a região obrigaram Portugal a cancelar o treino de ontem, com os jogadores a fazerem atividade física num pavilhão. A sessão de trabalho agendada para hoje vai ser de manhã.
Portugal joga com a República Democrática do Congo, do Grupo K, na quarta-feira, em Houston, no Texas.
Nos jogos desta madrugada, a Costa do Marfim venceu o Equador pela margem mínima, 1-0 no Grupo E, depois da Alemanha ter goleado o estreante Curaçao por 7-1.
Já no grupo F, a Suécia goleou a Tunísia por 5-1, após o Japão e os Países Baixos empatarem com dois golos para cada lado.
Portugal joga com a República Democrática do Congo, do Grupo K, na quarta-feira, em Houston, no Texas.
Nos jogos desta madrugada, a Costa do Marfim venceu o Equador pela margem mínima, 1-0 no Grupo E, depois da Alemanha ter goleado o estreante Curaçao por 7-1.
Já no grupo F, a Suécia goleou a Tunísia por 5-1, após o Japão e os Países Baixos empatarem com dois golos para cada lado.