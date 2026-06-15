Trabalhos da seleção nacional alterados devido às condições meteorológicas

A chuva e sobretudo a trovoada que atingiram a região obrigaram Portugal a cancelar o treino de ontem, com os jogadores a fazerem atividade física num pavilhão. A sessão de trabalho agendada para hoje vai ser de manhã.



Portugal joga com a República Democrática do Congo, do Grupo K, na quarta-feira, em Houston, no Texas.



Nos jogos desta madrugada, a Costa do Marfim venceu o Equador pela margem mínima, 1-0 no Grupo E, depois da Alemanha ter goleado o estreante Curaçao por 7-1.



Já no grupo F, a Suécia goleou a Tunísia por 5-1, após o Japão e os Países Baixos empatarem com dois golos para cada lado.



