Último treino de Portugal em Palm Beach com todos disponíveis

No complexo que serviu de casa da equipa das `quinas` na primeira metade da competição, o selecionador nacional teve à sua disposição todos os jogadores, pelo menos nos primeiros 15 minutos do treino, que foram abertos à comunicação social.

Durante esse período, com os termómetros a apontarem os 32 graus (e as aplicações de telemóvel a mostrarem uma sensação térmica de 37), a seleção lusa fez os habituais exercícios de aquecimento, com os guarda-redes a trabalharem à margem dos jogadores de campo.

Como tem sido habitual, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, marcou presença na sessão de trabalho, assim como outros membros da direção.

Devido a questões familiares, o antigo internacional Ricardo Carvalho, um dos adjuntos do selecionador Roberto Martínez, falhou o treino e poderá mesmo só regressar após o duelo com a Croácia, isto caso Portugal se apure para os oitavos de final.

A comitiva lusa chegou a Palm Beach em 12 de junho e, desde que está em solo norte-americano, trabalhou sempre no Gardens North County District Park.

Na quarta-feira, a equipa das `quinas` viaja durante a manhã para Toronto, no Canadá, onde vai fazer ainda um treino antes do embate de quinta-feira com a Croácia, dos 16 avos de final.

O Portugal-Croácia está agendado para quinta-feira, às 19:00 horas locais (00:00 de sexta-feira em Lisboa), no Estádio BMO Field, em Toronto, no Canadá, e terá arbitragem do norueguês Espen Eskas.

O Mundial2026, o primeiro com 48 seleções, decorre até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.