Vitinha sem limitações para o jogo com a Irlanda





(Com Lusa)





Na terça-feira, Vitinha fez apenas trabalho de ginásio, mas hoje já se juntou aos restantes 23 convocados do selecionador Roberto Martínez, integrando, aparentemente sem limitações, o treino da seleção lusa, durante os 15 minutos abertos à comunicação social, na Cidade do Futebol, em Oeiras.Para o jogo de Dublin, na quinta-feira, o treinador espanhol sabe apenas que não vai poder contar com Bruno Fernandes, devido a castigo, depois de ter dispensado Pedro Neto e Pedro Gonçalves, por lesão.Após o almoço, a comitiva lusa segue viagem para Dublin. O Irlanda-Portugal está agendado para amanhã às 19:45, no Aviva Stadium, em Dublin, e terá arbitragem do sueco Glenn Nyberg.Se triunfar, Portugal garante o primeiro lugar do Grupo F e o apuramento direto para o Mundial2026. O empate poderá também ser suficiente, mas só no caso de a Hungria não vencer na Arménia no mesmo dia.Depois do encontro em Dublin, Portugal fecha o Grupo F frente à Arménia no domingo, no Estádio do Dragão, no Porto, às 14:00.Portugal lidera o Grupo F, com 10 pontos, mais cinco do que a Hungria, segunda classificada, seguida da República da Irlanda, com quatro, e da Arménia, com três.O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio do próximo ano, nos Estados Unidos, no Canadá e no México (11 de junho a 19 de julho), que, pela primeira vez, vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs.