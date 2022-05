Vítor Oliveira aponta a três vitórias dos sub-21

”, começou por dizer o avançado, numa conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras, antes do treino da seleção nacional.Vítor Oliveira chega à concentração da equipa das quinas depois de uma temporada em que foi opção regular do treinador Carlos Carvalhal na equipa principal do Sporting de Braga, esperando agora “dar continuidade” ao “ótimo trabalho” que foi realizando.”, expressou o dianteiro, com 22 anos.A partilhar a posição com os benfiquistas Gonçalo Ramos e Henrique Araújo, tal como com Fábio Silva, dos ingleses do Wolverhampton, Vítor Oliveira, mais conhecido como Vitinha, revelou que a disputa pela titularidade entre os quatro atletas é “saudável”.”, realçou.Ao segundo dia de concentração, o treino de hoje contou com os mesmos 15 atletas – três guarda-redes e 12 jogadores de campo -, sem nenhuma novidade no grupo, que ainda tem de fora 10 futebolistas, a serem todos integrados até ao final desta semana.Os defesas João Mário, Eduardo Quaresma, Tiago Djaló e Nuno Tavares, os médios Tiago Dantas, Fábio Vieira e Fábio Carvalho e os avançados Francisco Conceição, David da Costa e Fábio Silva foram autorizados a apresentarem-se mais tarde, devido aos encontros que ainda disputaram nos últimos dias, ao serviço dos respetivos clubes.Os vice-campeões europeus de sub-21 concluem em junho a qualificação para a prova continental, que se vai realizar na Roménia e na Geórgia, em 2023, com três encontros do Grupo 4: deslocações a Bielorrússia, em 4 de junho, e Liechtenstein, em 7 de junho, e receção à Grécia, marcada para o Estádio Cidade de Barcelos, em 11 de junho.