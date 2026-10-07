"Vou para a Federação trabalhar". Jesus leu mas evita comentar comunicado de Ronaldo

Cristiano Ronaldo lamentou também não ter cumprimentado os adeptos no final do jogo, pedindo desculpas ao público que o apoiou.

Jorge Jesus escusou-se, na manhã desta quarta-feira, a fazer comentários sobre a posição escrita assuma na véspera por Cristina Ronaldo. O selecionador português confirmou aos jornalistas, à saída de casa, ter lido o comunicado do jogador., sintetizou o selecionador.Na noite anterior, em declarações à CMTV, ao regressar da Leiria, onde assistiu à partida da seleção de sub-21, o técnico havia já recusado alargar-se em comentários. "Agora vou ler o comunicado. Não tenho nada a dizer".Numa declaração escrita, conhecida na terça-feira,. MasO jogador esclareceu ainda que conversou diretamente com a estrutura e o selecionador. Em seguida,Apesar da controvérsia,