Seleção Nacional
"Vou para a Federação trabalhar". Jesus leu mas evita comentar comunicado de Ronaldo
O selecionador português de futebol foi interpelado pelos jornalistas à saída de casa.
Jorge Jesus escusou-se, na manhã desta quarta-feira, a fazer comentários sobre a posição escrita assuma na véspera por Cristina Ronaldo. O selecionador português confirmou aos jornalistas, à saída de casa, ter lido o comunicado do jogador.
"Li o comunicado. Agora, como faço todos os dias, vou para a Federação trabalhar, pensar na equipa e na seleção portuguesa. Não tenho mais nada a dizer", sintetizou o selecionador.
Na noite anterior, em declarações à CMTV, ao regressar da Leiria, onde assistiu à partida da seleção de sub-21, o técnico havia já recusado alargar-se em comentários. "Agora vou ler o comunicado. Não tenho nada a dizer".
Numa declaração escrita, conhecida na terça-feira, o internacional português pediu desculpas aos companheiros de equipa, por ter abandonado o estágio, assumindo a responsabilidade pelo ato. Mas reiterou que houve quebra de confiança na palavra do selecionador. Cristiano Ronaldo lamentou também não ter cumprimentado os adeptos no final do jogo, pedindo desculpas ao público que o apoiou.
O jogador esclareceu ainda que conversou diretamente com a estrutura e o selecionador. Em seguida, criticou a postura de Jorge Jesus na conferência de imprensa, a qual considerou agressiva e contrária ao que tinha sido previamente alinhado.
Apesar da controvérsia, o capitão expressou disponibilidade para regressar à seleção, assim que cumprir a eventual suspensão, desde que se encontre em condições físicas e a jogar ao melhor nível.
"Li o comunicado. Agora, como faço todos os dias, vou para a Federação trabalhar, pensar na equipa e na seleção portuguesa. Não tenho mais nada a dizer", sintetizou o selecionador.
Na noite anterior, em declarações à CMTV, ao regressar da Leiria, onde assistiu à partida da seleção de sub-21, o técnico havia já recusado alargar-se em comentários. "Agora vou ler o comunicado. Não tenho nada a dizer".
Numa declaração escrita, conhecida na terça-feira, o internacional português pediu desculpas aos companheiros de equipa, por ter abandonado o estágio, assumindo a responsabilidade pelo ato. Mas reiterou que houve quebra de confiança na palavra do selecionador. Cristiano Ronaldo lamentou também não ter cumprimentado os adeptos no final do jogo, pedindo desculpas ao público que o apoiou.
O jogador esclareceu ainda que conversou diretamente com a estrutura e o selecionador. Em seguida, criticou a postura de Jorge Jesus na conferência de imprensa, a qual considerou agressiva e contrária ao que tinha sido previamente alinhado.
Apesar da controvérsia, o capitão expressou disponibilidade para regressar à seleção, assim que cumprir a eventual suspensão, desde que se encontre em condições físicas e a jogar ao melhor nível.