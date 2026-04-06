Arteta espera jogo "muito diferente" com o Sporting





(Com Lusa)

“Essas experiências estão cá e amanhã [terça-feira] vai ser um jogo muito diferente, sabemos da sua dificuldade, mas obviamente sabemos o que temos e o que precisamos de fazer. Falámos muito esta temporada sobre as emoções e sabemos o quanto o clube, os fãs e os jogadores realmente querem este sucesso nesta temporada”, indicou o treinador espanhol, em conferência de imprensa de antevisão à partida, recordando o triunfo robusto alcançado em Lisboa, para a fase de liga da competição na época transata (5-1).Mikel Arteta espera repetir ou até superar a campanha realizada pelos ‘gunners’ em 2024/25, na qual atingiram as meias finais da competição e, questionado sobre Viktor Gyokeres, que jogará em Alvalade pela primeira vez desde que se transferiu do Sporting para o Arsenal, revelou que o internacional sueco se encontra “muito animado” e “cheio de gratidão” pelo clube português, no qual se notabilizou com duas temporadas de excelência.Arteta mostrou-se determinado em esquecer a frustração acumulada pelos desaires consecutivos, ante Manchester City e Southampton, para a final da Taça da Liga inglesa e quartos de final da Taça do país, respetivamente, que impediram os londrinos de conquistar esses dois troféus, prometendo ser o melhor treinador possível para os seus comandados.“É preciso entender o que os jogadores precisam neste momento e que tipo de treinador e de mensagem são os melhores para competir e ser melhor no dia seguinte. É esse é o meu único foco, sobre eles, e tento ajudá-los. É o meu trabalho e foco-me nisso.”, afirmou.O treinador espanhol, de 44 anos, sente que o êxito pode estar próximo na presente temporada – o Arsenal comanda o campeonato inglês com 70 pontos, mais nove que o Manchester City, segundo classificado, e disputará a primeira mão dos quartos de final da ‘prova milionária’ frente aos 'leões', em Alvalade – e aponta a fatores como o “entusiasmo” e a “identidade” para não deixar escapar os objetivos alimentados pelos londrinos.“Acho que quando se tem a oportunidade que nós temos, tem de ser conseguido através do entusiasmo, de nos prepararmos da melhor forma possível para nos focarmos no presente, no que precisamos de fazer e especialmente na nossa identidade. É muito claro o que está a levar até onde estamos e é o que devemos continuar a fazer”, afiançou.O guarda-redes David Raya, habitual titular na baliza do conjunto inglês, reconheceu existir desapontamento pelos dois troféus perdidos – a Taça e a Taça da Liga inglesas - na última semana, mas afastou qualquer cenário de crise, descrevendo que a equipa que representa “está muito bem” e sem pressão acrescida.“Obviamente que estamos desapontados com os resultados e as duas derrotas, mas temos toda a fé em nós mesmos e a equipa está muito bem. Estou muito feliz de estar de volta após a pausa internacional e pronto para jogar outra vez”, expressou o guardião, de 30 anos, que não disputou as últimas duas partidas, nas quais a baliza do conjunto da capital inglesa esteve a cargo do seu compatriota Kepa Arrizabalaga.Sporting e Arsenal defrontam-se na terça-feira, a partir das 20:00 horas, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em partida a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, com arbitragem do alemão Daniel Siebert.