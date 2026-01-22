Benfica com pé e meio fora da Champions, Bayern e Arsenal já qualificados

Os alemães ganharam na receção aos belgas do Union Saint-Gilloise (2-0), com um ‘bis’ do inglês Harry Kane (52 e 55 minutos), que marcou o segundo de penálti e atirou à barra na conversão de outro castigo máximo, por entre a expulsão do sul-coreano Kim Min-jae (63).



O português Raphaël Guerreiro jogou de início pelo Bayern Munique, que deixou o compatriota David Daiber no banco de suplentes, e tornou-se o segundo clube a somar 250 vitórias na história da principal competição europeia de clubes, incluindo pré-eliminatórias, depois dos espanhóis do Real Madrid, com 307.



O Bayern Munique agarrou uma das vagas de entrada direta nos ‘oitavos’, reservada aos oito primeiros classificados, ao isolar-se no segundo lugar, com 18 pontos, a três dos ingleses do Arsenal, líderes 100% vitoriosos e isolados.



Seguem-se Real Madrid e Liverpool, ambos com 15 pontos, sendo que os ingleses venceram fora os franceses do Marselha (3-0), com golos do húngaro Dominik Szoboszlai, do guarda-redes argentino Gerónimo Rulli, na própria baliza, e do suplente neerlandês Cody Gakpo, um dia depois da goleada caseira dos espanhóis na receção ao Mónaco (6-1).



Os ingleses do Tottenham fecham o top 5, com 14 pontos, e estão à frente de oito equipas com 13, das quais três aparecem em zona de acesso aos ‘oitavos’, casos dos franceses do Paris Saint-Germain (sextos), campeões europeus e intercontinentais, que perderam na terça-feira na visita ao bicampeão português Sporting (2-1), e dos ingleses do Newcastle (sétimos) e do Chelsea (oitavos).



Se o congolês Yoane Wissa, Anthony Gordon e Harvey Barnes construíram o triunfo dos ‘magpies’ sobre os neerlandeses do PSV Eindhoven (3-0), o equatoriano Moisés Caicedo decidiu a receção dos ‘blues’ aos cipriotas do Pafos (1-0), com o português Pedro Neto totalista nos campeões mundiais, que fizeram o primeiro jogo sob alçada de Liam Rosenior na ‘Champions’.



O FC Barcelona surge logo abaixo dos lugares de acesso aos ‘oitavos’, em nono, após vencer no terreno do Slavia Praga (4-2), com tentos de Fermín, por duas vezes, do suplente Dani Olmo e do polaco Robert Lewandowski, que ainda não tinha anotado esta temporada na prova - marca agora há 15 épocas seguidas -, antes de protagonizar um inédito autogolo na carreira.



Sporting (10.º) e Manchester City (11.º) também têm 13 pontos, tal como o Atlético de Madrid (12.º), ao empatar fora com o Galatasaray (1-1), e a Atalanta (13.º), batida em casa pelo Athletic Bilbau (3-2).



Adversários do Sporting na última ronda, em 28 de janeiro, os espanhóis entraram nos lugares de play-off, compreendidos entre o nono e o 24.º, e subiram à 23.ª posição, acumulando os mesmos oito pontos de PSV Eindhoven (22.º), Olympiacos (24.º), Nápoles (25.º) e Copenhaga (26.º).



Marselha (21.º), Bayer Leverkusen (20.º) e Mónaco (19.º) somam nove, um abaixo do Qarabag (18.º), que se impôs com reviravolta na receção ao Eintracht Frankfurt (3-2), em transição técnica, e do Galatasaray (17.º).



O Borussia Dortmund (16.º) leva 11 pontos, contra 12 do Inter Milão (14.º) e da Juventus (13.ª), triunfante na receção ao Benfica (2-0), selada pelo francês Khéphren Thuram (55 minutos) e pelo norte-americano Weston McKennie (64), com o grego Vangelis Pavlidis a desperdiçar uma grande penalidade pelas ‘águias’ (81), que averbaram a quinta derrota na prova.



Com o português Francisco Conceição na segunda parte e o compatriota João Mário no banco, os italianos venceram pela segunda vez em 10 jogos o conjunto da Luz, cuja continuidade na Liga dos Campeões está comprometida e dependerá de uma conjugação improvável de resultados na próxima semana - o Sporting tem cenário similar na luta pelos ‘oitavos’.



O Benfica vai partir para a receção ao Real Madrid no 29.º posto, com os mesmos seis pontos de Bodo/Glimt (28.º), Pafos (30.º), Union Saint-Gilloise (31.º) e Ajax (32.º), quinteto superado pelo Club Brugge (27.º), com sete.



Todas as equipas posicionadas até ao 15.º lugar estão apuradas para as eliminatórias, das quais já estão arredados Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal e Kairat Almaty, os quatro últimos da fase de liga.



A última jornada da fase principal da Liga dos Campeões tem 18 jogos em simultâneo e disputa-se em 28 de janeiro, dois dias antes do sorteio do play-off, que vai ser disputado a duas mãos, em fevereiro, e qualificará os vencedores dos oito encontros para os ‘oitavos’, agendados para março.