Liga dos Campeões. Sporting CP - Paris Saint-Germain

O Sporting, 14.º colocado, com 10 pontos, recebe esta terça-feira o Paris Saint-Germain, terceiro, com 13, a partir das 20h00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na sétima jornada da Liga dos Campeões, com a arbitragem do inglês Anthony Taylor.

Sporting Clube de Portugal



O treinador Rui Borges pede responsabilidade e coragem ao Sporting na receção aos franceses do Paris Saint-Germain, a contar para a sétima e penúltima ronda da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol.



“Respeitamos quem está do outro lado e percebemos que vamos ter dificuldades, mas temos de as encarar com motivação enorme, para demonstrar o que somos e para que os clubes olhem para nós de forma diferente. Somos uma grande equipa, onde o coletivo é a ‘estrela’. Estamos ‘supermotivados’. Teremos de continuar a ser muito corajosos, mas acima de tudo muito responsáveis”, considerou o treinador.







Rui Borges lembrou que o recinto tem sido a fortaleza dos lisboetas, com demonstrações de maturidade, ideia e personalidade, que quer repetir neste jogo.





Paris Saint-Germain





O treinador do Paris Saint-Germain (PSG), Luis Enrique, afirmou esperar um jogo “excecional e bonito, mas difícil”, contra um Sporting que é “muito completo”, na sétima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol.



"Eu espero um jogo excecional, bonito, perante o Sporting que é sempre complicado, que tem jogadores de qualidade e que gosta de ter a bola. Vai ser muito difícil. O objetivo é ganhar e garantir, praticamente, a qualificação para os ‘oitavos’”, referiu o técnico catalão.



O treinador dos parisienses confessou “gostar muito” do Sporting, descreveu os ‘leões’ como sendo uma equipa “muito bem trabalhada” e com “personalidade”, deixando o aviso aos seus jogadores de que será “muito difícil” vencer em Alvalade.

