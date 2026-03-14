Benfica e Sporting discutem final da Taça de Portugal de voleibol

Os ‘encarnados’ venceram a primeira meia-final da ‘final four’ que se discute até domingo no Pavilhão Desportivo de Albufeira, impondo-se ao Vitória de Guimarães, por 3-1.



A equipa minhota triunfou num disputado primeiro set, por 27-25, mas o Benfica deu a volta ao resultado, triunfando nos três parciais seguintes (25-20, 25-12 e 25-22).



Na segunda meia-final, o Sporting bateu a Académica de Espinho, pelo mesmo resultado (3-1) e com uma idêntica marcha do marcador.



A formação de Espinho esteve em vantagem, superiorizando-se no set inaugural (25-20), mas os ‘leões’ responderam com parciais de 25-16, 25-23 e 25-22 para selar a passagem à final.



O Benfica, que na época passada conquistou a Taça de Portugal ao bater o Leixões (3-0), é o emblema com mais troféus no historial da competição (21), seguido do Sporting de Espinho (12), enquanto o Sporting soma cinco títulos.



A final da 61.ª edição da Taça de Portugal disputa-se no domingo, às 16:15, no Pavilhão Desportivo de Albufeira.



