Benfica e Sporting preparados para oitavos difíceis na Champions de futsal

Cassiano Klein, treinador dos ‘encarnados’, campeões nacionais, fala mesmo de um "confronto duríssimo" com a formação do Azerbaijão.



"Por coincidência, eu assisti ao jogo que valia a classificação e a equipa do Azerbaijão compete muito bem. É uma equipa taticamente muito organizada e temos um belo desafio pela frente" afirmou o técnico ‘encarnado’.



A deslocação do campeão nacional é outro aspeto negativo: "Uma viagem considerável... 13 horas de voo, mas, enfim, para jogar uma grande competição há grandes desafios e, sem dúvida nenhuma, vamos sair mais fortes desse confronto", disse Klein.



Nuno Dias, técnico do Sporting, quarto colocado da edição anterior da ‘Champions’, destaca que o AEK ficou à frente do campeão italiano, na ronda principal: "Isso tem de nos deixar em alerta para algumas dificuldades que certamente irão surgir”.



"Já recolhemos alguma informação, já recolhemos alguns jogos desta Ronda Principal e da ronda anterior. Vamos ter de perceber onde é que eles conseguiram ser fortes para eliminar o Meta Catania, e, assim, tentar ao máximo seguir em frente nestes oitavos, que é o nosso grande objetivo. Um passo de cada vez, o AEK é o adversário que temos pela frente e é para ele que vamos olhar”, acrescentou Nuno Dias.



O técnico da equipa 'verde e branca' realçou ainda o ambiente dos jogos na Grécia.



"O jogo em Atenas será certamente intenso. Acredito que o ambiente seja duro, com adeptos fervorosos, como costuma ser em todas as modalidades. Chegaram a esta ronda com mérito. O primeiro jogo será fora e isso obriga-nos a estar muito concentrados para a não sermos surpreendidos”, disse.



O Benfica visita o Araz em 24 de novembro e depois recebe o campeão do Azerbaijão na segunda mão, agendada para 05 de dezembro.



Já o Sporting vai à Grécia defrontar o AEK no primeiro jogo, antes de ser anfitrião do campeão grego, em jogos igualmente agendados para 24 de novembro e 05 de dezembro.



Caso os dois rivais lisboetas ultrapassem os respetivos adversários, vão cruzar-se nos quartos de final, com a primeira mão a disputar-se em casa das ‘águias’, no dia 23 de fevereiro de 2026, e a segunda no reduto dos ‘leões’, em 06 de março.

