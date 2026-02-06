Benfica recebe ex-campeão AZ Alkmaar, Sporting visita Eintracht na Youth League

Um cenário que apenas permitirá que os dois rivais de Lisboa, em caso de sucesso na competição, se possam defrontar na final da competição, agendada para 17 de abril, no Estádio Colovray, junto à sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.



Para já, as ‘águias’, vencedoras da competição em 2022 e finalistas vencidas em 2014, 2017 e 2020, tiveram a ‘sorte’ no sorteio de poderem jogar em casa os ‘oitavos’, diante do ex-campeão Alkmaar, que em 2023 eliminou o Sporting nas ‘meias’.



Os ‘leões’ vão visitar nestes oitavos de final, em ronda a uma mão agendada para 24 ou 25 de fevereiro, os alemães do Eintracht Frankfurt, que terminaram a fase de liga em 21.º e nos 16 avos de final afastaram o Galatasaray.



Caso sigam em frente, nos ‘quartos’, o Benfica defrontará fora o Inter de Milão ou o Betis, que afastou o FC Porto na terceira ronda do ‘caminho doméstico’, enquanto o Sporting visitará o Real Madrid, vencedor em 2020, ou o Chelsea, campeão em 2015 e 2016 e finalista vencido em 2018 e 2019.



O sorteio de hoje dos oitavos de final tinha o condicionalismo que nenhuma das equipas do mesmo país se podiam defrontar nesta fase, embora o sorteio não tenha tido necessidade de efetuar alterações, por tal cenário não se ter colocado.



- Oitavos de final (24/25 fev):



Inter de Milão, Ita - Betis, Esp.



Benfica, Por - AZ Alkmaar, Hol.



MSK Zilina, Svq - Club Brugge, Bel.



Atlético de Madrid, Esp - Maccabi Haifa, Isr.



Eintracht Frankfurt, Ale - Sporting, Por.



Real Madrid, Esp - Chelsea FC, Ing.



Paris Saint-Germain, Fra - HJK Helsínquia, Fin.



Villarreal, Esp - Légia Varsóvia, Pol.



- Quartos de final (17/18 mar):



Jogo 1: Inter de Milão, Ita/Betis, Esp - Benfica, Por/AZ Alkmaar, Hol.



Real Madrid, Esp/Chelsea FC, Ing – Eintracht Frankfurt, Ale/Sporting, Por.



Jogo 3: Atlético de Madrid, Esp/Maccabi Haifa, Isr - MSK Zilina, Svq - Club Brugge, Bel.



Villarreal, Esp/Légia Varsóvia, Pol - Paris Saint-Germain, Fra/ HJK Helsínquia, Fin.



- Meias-finais (17 abr, campo neutro):



Vencedor jogo quartos final 1 (Inter de Milão, Ita/Betis, Esp / Benfica, Por/AZ Alkmaar, Hol) – Vencedor jogo quartos final 2 (Atlético de Madrid, Esp/Maccabi Haifa, Isr - MSK Zilina, Svq - Club Brugge, Bel).



Vencedor jogo quartos final 2 (Real Madrid, Esp/Chelsea FC, Ing – Eintracht Frankfurt, Ale/Sporting, Por) – Vencedor jogo quartos final 4 (Villarreal, Esp/Légia Varsóvia, Pol - Paris Saint-Germain, Fra/ HJK Helsínquia, Fin).



- Final (20 abr, campo neutro).