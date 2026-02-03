Campeonato relançado antes do clássico entre FC Porto e Sporting





(Com Lusa)





O resultado final de 1-2 em Rio Maior resume uma noite para esquecer para a equipa de Farioli, com a agravante da expulsão de William Gomes com vermelho direto, o que afasta o extremo brasileiro do clássico do Dragão.Isto significa que, daqui a uma semana, FC Porto e Sporting, primeiro e segundo classificados, vão defrontar-se separados por quatro pontos, após uma ronda ‘agridoce’ para o Benfica, terceiro posicionado, agora a nove dos ‘dragões’.O empate (0-0) de domingo em Tondela, que num primeiro cenário poderia deixar a equipa de José Mourinho ainda mais longe da frente e praticamente fora da luta pelo título, afinal encurtou distâncias, mas um triunfo perante o penúltimo classificado poderia ter relançado no campeonato os ‘encarnados’, que passaram agora a ser os únicos sem derrotas na competição.Já o Sporting ficou a festejar ainda mais o golo de ‘calcanhar’ do colombiano Luis Suarez, nos descontos, que valeu a vitória, no domingo, sobre o Nacional (2-1), em Alvalade.Em Rio Maior, que continua a ser a casa emprestada aos lisboetas do Casa Pia, o FC Porto viveu o primeiro desaire na I Liga com golos do espanhol Larrazabal, aos 12 minutos, e do central brasileiro e experiente Thiago Silva, na própria baliza, aos 45.O objetivo dos 12 triunfos seguidos na I Liga dos ‘dragões’ ainda renasceu aos 46 minutos, quando o dominicano Pablo Rosario reduziu a diferença, mas tudo ficou igual até ao apito final.William Gomes, que tinha entrado durante a segunda parte, acabou expulso aos 79 minutos, por uma entrada que deixou David Sousa a sangrar da cara, e falha a receção do FC Porto ao atual bicampeão nacional.O extremo brasileiro foi decisivo no duelo da primeira volta, em Alvalade, ao marcar um dos golos da vitória dos ‘dragões’ (2-1).Já o Casa Pia tem tudo para festejar esta noite, começando com a primeira vitória caseira na atual edição da I Liga, mas também a primeira do técnico Álvaro Pacheco e a primeira de 2026, além de ter sido o primeiro triunfo de sempre sobre os 'dragões'.Os lisboetas deixaram a zona de descida e subiram ao 15.º posto, com 18 pontos, mais um do que o Santa Clara, que ocupa agora o 16.º lugar, de disputa do play-off de manutenção com o terceiro classificado da II Liga.Mais cedo, no outro jogo do dia, o Sporting de Braga foi golear à Vila das Aves o lanterna-vermelha AVS, por 4-0, resultado que permite aos bracarenses manterem o quarto lugar.Foi o quinto jogo sem perder do Braga e terceira vitória seguida para o campeonato, com Ricardo Horta a reforçar o estatuto de ‘imortal’ na história dos minhotos.O avançado internacional português fez o primeiro da partida, logo aos sete minutos, e chegou aos 150 golos pelo clube, dilatando ainda mais a vantagem como máximo goleador para o segundo melhor, Mário Laranjo, com 92.O uruguaio Rodrigo Zalazar (30 minutos) e um 'bis' do espanhol Pau Victor (80 e 83) afundaram ainda mais o AVS no último lugar, ainda sem qualquer triunfo esta época na prova.O Sporting de Braga conservou o quarto posto da prova, agora com 36 pontos, mais dois do que o Gil Vicente, quinto, enquanto o AVS continua com apenas cinco pontos e a 13 dos lugares de salvação.