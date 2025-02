"Champions". Sporting defronta Dortmund para ganhar

Alemães em crise



Os alemães atravessam uma "crise", afundados no 11.º lugar da Bundesliga, situação que levou ao despedimento do treinador Nuri Sahin, substituído interinamente por Mike Tullberg e, já no sábado, pelo croata Niko Kovac, que se estreou como novo técnico.

O Sporting é o número um em Portugal, um país do futebol, e isso é muito difícil de conseguir, porque o Benfica e o FC Porto são adversários muito fortes. Temos de ter atenção à qualidade técnica, mas estamos preparados. Vai ser um jogo difícil, mas é só a primeira parte da eliminatória. Queremos ter um bom resultado para poder avançar na prova".









Em jogo com início às 20h00 no Estádio José Alvalade, os "leões" tentam ter margem no play-off, num embate em que, depois de vários jogos a entrar como suplente.O avançado, que conta com 34 golos na época, seis dos quais na "champions", tem sido poupado por questões físicas, bem como o médio Morita, tendo os dois jogadores estado de fora no último treino, durante o período aberto à imprensa.